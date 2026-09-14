La fiscal del caso Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega formularon cargos a C.A.C. por el homicidio de Nicolás Agustín Sáez, cometido en un sector cercano al Parque Industrial de Centenario, en la zona de la meseta.

Además, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal solicitaron que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva durante seis meses.

Cómo cometió el crimen

De acuerdo con la teoría del caso presentada durante la audiencia, el 5 de septiembre de 2026, alrededor de las 16:20, el imputado contactó a la víctima y, aprovechando la relación de amistad que mantenían, lo invitó a encontrarse con dos mujeres. Con ese pretexto, lo trasladó hasta un sector cercano a la calle Pucará al 730, conocido como el basural, donde ambos quedaron en un lugar apartado y de difícil acceso.

Según la acusación, una vez en el lugar, C.A.C. llevó a la víctima hasta un cañadón ubicado debajo de una loma y, aprovechando el aislamiento y la confianza de Sáez, lo atacó con una piedra de gran tamaño. Lo golpeó al menos 12 veces y, según explicó la fiscal Sáez sufrió un traumatismo craneoencefálico que causó su muerte.

Luego, el imputado permaneció en el lugar hasta constatar que la víctima había dejado de respirar y se retiró alrededor de las 18:20.

Por qué el cuerpo presentaba signos de calcinación

Además, de acuerdo con la acusación, entre el 6 y el 11 de septiembre el imputado regresó al lugar para ocultar el cuerpo y eliminar rastros. En esas circunstancias, colocó un colchón sobre el cuerpo, le prendió fuego y posteriormente puso dos neumáticos encima.

El delito que Juárez y Jávega le atribuyeron a C.A.C. es homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor.

La decisión de la imputación y la preventiva

Para requerir la prisión preventiva, los representantes de la fiscalía argumentaron que existe riesgo de fuga por no sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación.

El juez de garantías Raúl Aufranc, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos pero por no tuvo en cuenta la alevosía, por lo que la acusación quedó como homicidio simple. En relación a la medida de coerción, el magistrado dispuso la prisión preventiva de C.A.C., pero por un plazo menor al solicitado por la fiscalía: dos meses.