Tras más de una semana de búsqueda y desesperación de su familia, se conoció la peor noticia. El cuerpo hallado calcinado en Centenario pertenecía a Nicolás Sáez, el joven de 21 años buscado en Neuquén.

La noticia se conoció el sábado 12 por la noche, a horas de que las autoridades encuentren el cuerpo en la zona de mesetas. Sáez era buscado desde el 5 de septiembre por su familia y había sido visto por última vez en la zona de Colonia Rural Nueva Esperanza.

La búsqueda se había realizado sin novedades del joven y la desesperación de su familia aumentaba ya que además indicaron que tenía un grado bajo de autismo.

Tras el hallazgo su familia fue anoticiada por las autoridades luego de los análisis forenses y las tareas de identificación. La búsqueda quedó sin efecto, informaron desde la Policía del Neuquén mediante una placa informativa.

La investigación sigue en curso para determinar lo ocurrido ya que el cuerpo presentaba signos de haber sido calcinado. En el lugar también encontraron un colchón y otros elementos según se supo. El sector donde fue hallado el cuerpo se ubica cerca del Parque Industrial de Centenario y es conocido como “Chile loco”.

Qué indicó la autopsia y cómo se avanzará

El Ministerio Público Fiscal comunicó que la investigación está a cargo de la fiscal del caso, Lorena Juárez, en conjunto con la Policía provincial. Ya se realizó la autopsia en el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial, la cual determinó que murió como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Además en las próximas horas se fijará una audiencia de formulación de cargos para imputar a una persona que fue detenida ayer.

Qué se sabía de su desaparición

Según la investigación, la última señal del celular del joven había impactado en antenas de Centenario, por ello orientó las tareas de búsqueda el viernes por la tarde hacia esa zona de bardas hasta que se produjo el hallazgo.

Se había indicado que, antes de desaparecer, Nicolás se había ido caminando de su vivienda ubicada en Colonia Rural Nueva Esperanza con la intención de encontrarse con amigos, pero desde entonces no se tuvieron nuevas noticias sobre su ubicación.

Al momento de irse solo llevaba consigo su celular y su documento, además destacaron que no conducía ningún vehículo y que solía manejarse caminando en el barrio de su abuela, Villa Ceferino.

El Ministerio Público Fiscal mediante la fiscal Lorena Juárez dispuso nuevas diligencias para establecer las circunstancias del hecho y conocer qué ocurrió en las horas previas a su muerte.