Encontraron el cuerpo de un hombre en la meseta de Centenario: qué se sabe hasta ahora

Un cuerpo fue hallado este viernes 11 de septiembre en la zona de mesetas de Centenario, dentro del Parque Industrial. El caso motivó un amplio operativo policial y judicial, mientras las autoridades avanzan con las primeras diligencias para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias del hecho. Según adelantaron, se trata de un varón.

El hallazgo se produjo al anochecer del viernes y, en un primer momento, intervino personal de la Comisaría Quinta. Posteriormente se sumaron efectivos del Departamento Seguridad Personal, Criminalística y la Fiscalía de Homicidios. Los trabajos en el lugar se extendieron hasta pasadas las 20:30, cuando el cuerpo fue retirado y trasladado a la morgue para la realización de las pericias correspondientes.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) inició una investigación junto a la Policía provincial tras el hallazgo del cuerpo. La fiscal del caso, Lorena Juárez, dispuso la intervención del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial para realizar la autopsia y avanzar en la identificación de la víctima.

Según informaron desde el MPF, el cuerpo corresponde a un hombre y fue encontrado durante la tarde del viernes en la zona de mesetas de la ciudad. El estudio forense permitirá determinar la identidad y establecer las causas de la muerte.