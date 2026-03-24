Un nuevo choque volvió a poner en foco un cruce conflictivo de Cutral Co, donde la combinación de apuro, desatención y normas poco respetadas suele traducirse en accidentes. Esta vez ocurrió cerca de la medianoche del lunes y tuvo como protagonistas a un taxi y una camioneta.

El impacto se produjo en la intersección de Belgrano y Mariano Moreno, sobre el puente, un punto clave para la circulación en la ciudad. El vehículo de menor porte fue el más afectado: el taxi terminó con importantes daños en su parte delantera y quedó detenido en plena calzada, obstaculizando el tránsito.

Por su parte, la camioneta sufrió daños menores y logró quedar a un costado del camino. Tras el choque, los ocupantes de ambos rodados fueron asistidos por personal de salud, aunque, según informó el medio Cutral Co al Instante, no se registraron heridos de gravedad.

El lugar del accidente no es uno más en el sector. Se trata de una zona donde las complicaciones son frecuentes, especialmente por la falta de respeto a las prioridades de paso y a la señalización vigente. En esa esquina, quienes circulan de norte a sur por Mariano Moreno deben ceder el paso a los vehículos que giran hacia Belgrano, una indicación que no siempre se cumple.

La situación se vuelve aún más compleja cuando se habilita el semáforo de la avenida San Martín, ya que el flujo de vehículos aumenta y son pocos los conductores que reducen la marcha o frenan como corresponde.