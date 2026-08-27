Durante la mañana de hoy (27/08), personal policial llevó adelante dos diligencias de allanamiento en distintos sectores de la ciudad de Neuquén, en el marco de una investigación judicial por un presunto robo calificado en grado de tentativa.

Los procedimientos fueron dispuestos por la Justicia y se concretaron de manera simultánea en domicilios ubicados dentro de las jurisdicciones de las Comisarías 16° y 21°.

Intervino inicialmente personal de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO), encargado de las irrupciones en ambos inmuebles.

En uno de los procedimientos colaboró personal del Departamento Metropolitana, mientras que efectivos de la Comisaría de la Niñez, Adolescencia y Familia participaron en el abordaje y traslado de los adolescentes involucrados.

Como resultado de los allanamientos, cuatro adolescentes fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia, en relación con la causa que motivó la investigación.

Además, durante uno de los procedimientos, los efectivos lograron el secuestro de un dispositivo tipo arma de fuego de fabricación casera, comúnmente denominado “tumbera”, junto a seis municiones calibre 22.