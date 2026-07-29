La Policía de Neuquén realizó cuatro allanamientos simultáneos en Centenario y San Patricio del Chañar, en el marco de una investigación por lesiones y amenazas con arma de fuego. Como resultado de los operativos, dos hombres mayores de edad fueron demorados y se secuestró una pistola que será incorporada a la causa judicial.

Cómo fueron los procedimientos en simultáneo desarrollados en Centenario y San Patricio de El Chañar

Las allanamientos se llevaron a cabo en viviendas ubicadas en el barrio Procrear de Centenario y en el Loteo Social de San Patricio del Chañar, bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica. Participaron de dichos procedimientos personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la Comisaría 52°, con la colaboración de efectivos de las comisarías 5° y 49°, además de unidades especiales de UESPO y Metropolitana.

Durante los allanamientos, los uniformados identificaron a todos los moradores de los inmuebles inspeccionados y demoraron a dos hombres que estarían vinculados con los hechos investigados. Además, secuestraron una pistola, elemento que será sometido a las pericias correspondientes para determinar su posible relación con la causa.

La Policía de Neuquén secuestró una pistola Bersa durante los allanamientos realizados en Centenario y El Chañar en el marco de una causa por agresiones y amenazas con arma - Foto: Policía del Neuquén

La investigación se originó por denuncias radicadas en junio

La causa comenzó a partir de dos denuncias presentadas durante el mes de junio en la Comisaría 52° de Centenario. Según la investigación, los hechos ocurrieron en el barrio Procrear y están relacionados con episodios de lesiones y amenazas efectuadas con un arma de fuego.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por la Policía de Neuquén, la Fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas en las últimas horas.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal (MPF), que analizará las evidencias secuestradas para avanzar en la determinación de responsabilidades y en la eventual formulación de cargos contra los involucrados.