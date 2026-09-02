Cuatro detenidos por reclutar personas para ingresar droga a un penal de Córdoba

Cuatro personas fueron detenidas en Córdoba acusadas de integrar una organización que reclutaba vecinos para ingresar drogas al Complejo Carcelario N.º 2 de Cruz del Eje. Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que llevaron adelante seis allanamientos en distintos puntos de la provincia. Los operativos se concretaron en el barrio Mafekin de la ciudad de Córdoba, en Malvinas Argentinas II Sección y dentro del complejo penitenciario de Cruz del Eje.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron 442 dosis de marihuana y 50 de cocaína, además de $1.087.000, dos balanzas digitales y dos vehículos que quedaron incorporados a la investigación.

Uno de los allanamientos se realizó directamente en el establecimiento penitenciario, donde también fue registrada una celda. En el marco del operativo se concretaron las detenciones de los cuatro sospechosos señalados como integrantes de la organización.

De acuerdo con la investigación, los acusados captaban personas de distintas zonas para que fueran las encargadas de llevar los estupefacientes hasta la cárcel. La droga que buscaban introducir al penal era principalmente marihuana y cocaína.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje, que imputó a los cuatro detenidos por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.

La investigación continúa para determinar el alcance de la organización y establecer cómo funcionaba el mecanismo utilizado para el ingreso de los estupefacientes al establecimiento penitenciario.