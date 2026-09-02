Un jubilado murió tras recibir un golpe durante una discusión en Catamarca

Un hombre de 70 años murió en Catamarca después de recibir un golpe en el rostro durante una discusión. El episodio es investigado por la Justicia, que busca reconstruir cómo se produjo la agresión y qué ocurrió en los momentos posteriores. El hecho ocurrió en la provincia de Catamarca, donde el jubilado mantuvo una discusión con otro hombre. En medio del enfrentamiento recibió una trompada que le provocó una fuerte caída y lesiones de consideración.

Tras la agresión, el hombre fue asistido y trasladado para recibir atención médica. Sin embargo, su estado se agravó y finalmente murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

La investigación judicial apunta ahora a establecer con precisión la mecánica del episodio y determinar si el golpe fue la causa directa del fallecimiento. También se busca reunir testimonios y otros elementos que permitan reconstruir la secuencia de la pelea.

El caso quedó bajo investigación de la Justicia de Catamarca, mientras se aguardan los resultados de las pericias que podrían aportar información clave sobre las causas de la muerte.