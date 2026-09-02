La noche terminó a los tiros y con un hombre herido en una pierna. La víctima y uno de los acusados llegaron al hospital con lesiones provocadas por armas de fuego y, a partir de allí, comenzó a reconstruirse una historia que tendría como escenario las calles del centro de Bariloche.

Según explicó el fiscal Facundo D’Apicce, los tres se conocían y estaban juntos en medio de un intercambio de estupefacientes. La situación habría subido de tono hasta que la mujer obligó a la víctima a subir a un vehículo y comenzó a circular durante algunos minutos por la ciudad.

El recorrido terminó en inmediaciones de Elflein y Villegas. Allí estaban el otro hombre acusado y una tercera persona que todavía no pudo ser identificada. Cuando la víctima intentó bajar del vehículo, el hombre habría tomado a la víctima de los hombros para impedirle escapar.

Fue entonces cuando se escuchó el disparo. Desde el asiento del conductor, la mujer habría sacado un arma y efectuado un tiro que impactó directamente en la pierna del hombre. Después, los involucrados se fueron y dejaron a la víctima herida en plena calle.

Las cámaras de seguridad fueron clave para reconstruir lo ocurrido. La investigación reunió imágenes de comercios y espacios públicos, testimonios, informes de Criminalística, certificados médicos y otros elementos. Además, durante la requisa del vehículo encontraron una vaina servida. El arma, en cambio, todavía no apareció.

La propia mujer reconoció durante la audiencia que había efectuado el disparo, aunque aseguró que el arma no era suya. Ahora resta determinar, entre otras cuestiones, qué ocurrió exactamente antes y después del balazo y realizar las pericias para establecer si quedaron restos del disparo en las personas involucradas.

Mientras tanto, la investigación continuará durante un mes. La fiscalía pidió controles satelitales y que los dos acusados no puedan acercarse ni comunicarse con la víctima. El juez César Lanfranchi hizo lugar a esas medidas. El trasfondo vinculado con la presunta comercialización de drogas será investigado por la Justicia Federal.