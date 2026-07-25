Un impactante siniestro vial se registró durante la madrugada de este sábado 25 de julio en cercanías de la Plaza de las Banderas, en la ciudad de Neuquén. El choque involucró a una camioneta Ford Ranger y un Volkswagen Gol. A raíz de la violenta colisión, cuatro personas fueron hospitalizadas, aunque ninguna de ellas presentaba lesiones de gravedad.

Cómo fue el choque en inmediaciones de la Plaza de las Banderas

Fuentes policiales informaron que el hecho ocurrió alrededor de las 6:40 en la intersección de Avenida Argentina y Albardón. Por circunstancias que aún se investigan, ambos vehículos colisionaron de manera lateral cuando circulaban por esa zona de esta capital.

La camioneta era conducida por un hombre de 31 años que transitaba por calle Albardón en sentido este-oeste. En tanto, el Volkswagen Gol se desplazaba por Avenida Argentina hacia el sur y era conducido por una joven de 25 años, acompañada por dos mujeres de 26 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el automóvil realizó medio giro y terminó volcado sobre la vereda.

Bomberos y personal sanitario trabajaron para rescatar a la conductora

La magnitud del choque obligó a la intervención de personal de Bomberos de la Policía del Neuquén y del Servicio Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN). Los rescatistas debieron abrir una de las puertas del Volkswagen Gol para poder retirar a la conductora, que estaba atrapada en el habitáculo.

El conductor de la Ranger fue derivado a una clínica privada por cuestiones vinculadas a la cobertura de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART), mientras que la conductora del Gol y una de las acompañantes fueron trasladadas al Hospital Castro Rendón. La tercera ocupante fue atendida en el Hospital Heller.

Las autoridades informaron que ninguno de los involucrados corría riesgo de vida. Sin embargo, la conductora del Gol permanecía bajo observación médica debido a dolores en el pecho y la cabeza, por lo que fue sometida a estudios complementarios.

Buscan establecer cómo ocurrió el choque

Tras el siniestro, efectivos de la División Tránsito y especialistas en Accidentología Vial realizaron las primeras pericias en el lugar para determinar la mecánica del impacto y establecer eventuales responsabilidades.

De acuerdo con la investigación preliminar, la documentación de ambos vehículos se encontraba en regla. Además, el test de alcoholemia practicado al conductor de la camioneta arrojó resultado negativo.

Los investigadores también solicitaron las imágenes de un domo de seguridad instalado en las inmediaciones del cruce. El objetivo es verificar si las cámaras registraron el momento exacto de la colisión y aportar elementos para reconstruir la secuencia del hecho.

Continúa la investigación para determinar responsabilidades

Desde la Policía de Neuquén indicaron que aspectos como la prioridad de paso, la trayectoria de los vehículos y las condiciones de circulación serán analizados por los peritos especializados. Los resultados de esas actuaciones serán clave para determinar las circunstancias que derivaron en el choque y el posterior vuelco ocurrido en uno de los sectores más transitados de la ciudad.