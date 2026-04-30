Pasadas las 9.30 de esta mañana de jueves se conoció de un grave accidente ocurrido en Ruta Provincial 17, a unos 30 kilómetros de Plaza Huincul. Al menos cuatro trabajadores se dirigían hacia Rincón de los Sauces, cuando sufrieron el choque contra un Renault Clio con dos ocupantes.

La camioneta Hilux roja trasladaba trabajadores de la industria petrolera, cuando sufrió el siniestro, inicialmente chocó y luego volcó. El hecho fue a la altura de Buena Esperanza, una planta de la zona.

Según los reportes iniciales, habría varios heridos y uno de ellos murió tiempo después debido a que sufrió graves heridas y fue trasladado en código rojo en grave estado al hospital.

Tras el choque y vuelco, este quedó atrapado en la Toyota Hilux y bomberos debió trabajar para rescatarlo y poder trasladarlo en la ambulancia hacia el Complejidad VI de Cutral Co.

En el clio viajaban dos personas que también habrían sido atendidas por prevención.

Lo que se sabe es que fue un choque frontal, de dos vehículos, un Renault Clio bordó y una pick up Toyota Hilux de color similar.

Trabajadores petroleros que pasaban por el lugar, indicaron que los heridos y la víctima iban una asamblea del Sindicato de Petroleros cuando ocurrió el fatal accidente. Esta ha sido suspendida por la tragedia y se esperan más novedades sobre las identidades.

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