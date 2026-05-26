Un violento accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en la intersección de Lavalle y Miguel Muñoz de Cipolletti donde un Chevrolet Celta y una camioneta Citroën protagonizaron un choque de gran magnitud que terminó con uno de los vehículos volcado sobre la calzada.

Según las primeras informaciones, el accidente se habría producido debido a la alta velocidad y una posible distracción al volante, aunque las causas aún son materia de investigación. El impacto fue tan fuerte que el Chevrolet Celta, conducido por una mujer, quedó completamente volcado, mientras que la camioneta Citroën sufrió severos daños en la parte frontal.

En ambos rodados se activaron los airbags y los restos de las carrocerías quedaron esparcidos sobre la cinta asfáltica, generando preocupación entre los vecinos que advirtieron la peligrosidad de la esquina, donde es frecuente la circulación a gran velocidad.

Personal del sistema de emergencias trabajó en el lugar para asistir a las dos conductoras, quienes fueron trasladadas al hospital de Cipolletti con lesiones de carácter leve. De acuerdo con la información oficial, ambas se encontraban conscientes y fuera de peligro.

La esquina de Lavalle y Miguel Muñoz ha sido señalada por vecinos como un punto crítico en materia de seguridad vial, debido a la falta de respeto de las normas de tránsito y la velocidad excesiva de algunos conductores. Tras el accidente, efectivos policiales y peritos trabajaron en la zona para determinar la mecánica del hecho y establecer responsabilidades.