Una mujer, que estaba prófuga por traficar cocaína oculta en cuentos infantiles, fue detenida en la provincia de Salta y ya se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires luego de ser trasladada vía aérea. La causa se originó en 2022, cuando se detectó la maniobra en el envío de ejemplares de “El Libro de la Selva”.

La acusada, de 27 años, fue localizada y capturada en la localidad salteña de Joaquín V. González, luego de una investigación que permitió reconstruir su entorno y movimientos, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

La causa denominada “Libros Blancos” se originó en 2022, cuando se detectó una maniobra de envío de encomiendas que contenían ejemplares de la obra infantil “El Libro de la Selva”, en cuyo interior se había acondicionado un doble fondo donde se ocultaba clorhidrato de cocaína.

Se determinó que dentro de los cuentos había cerca de tres kilos de droga que estaban preparados para ser enviados fuera del país. A su vez, se supo que la mujer, al tomar conocimiento de la investigación, se dio a la fuga.

A partir de tareas investigativas realizadas durante 2025 por la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Ciudad, se logró establecer que la imputada se encontraba en la provincia de Salta, donde se montó un operativo de vigilancia encubierta.

El procedimiento se concretó el pasado 17 de marzo, en el cual efectivos policiales lograron identificarla en la vía pública y procedieron a su detención en la intersección de las calles Paraguay y Jacarandá.

“Tras su captura, la mujer fue alojada en una dependencia policial de Salta y posteriormente trasladada vía aérea a la Ciudad de Buenos Aires”, destaca el escrito.

Intervienen en la causa la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N°4, a cargo de Claudio Navas Rial, y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, de Patricio Pinto

MC-RL