Distintos operativos realizados este fin de semana en la provincia del Neuquén permitieron secuestrar drogas, armas de fuego y otros elementos vinculados al delito, además de la demora de varios sospechosos y la detención de un hombre.

Los procedimientos se realizaron tanto en la ciudad de Neuquén como en la localidad de Las Ovejas, en el norte provincial, en el marco de investigaciones diferentes que no guardan relación entre sí.

Allanamientos en Neuquén capital

En la capital neuquina, los operativos se llevaron a cabo en el barrio Valentina Sur, tras una investigación realizada por personal del Departamento de Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, en una causa por presunto abuso de arma de fuego que está a cargo de la Fiscalía Especializada en Narcocriminalidad.

La investigación se inició luego de dos episodios ocurridos en febrero, cuando grupos de personas que se desplazaban en motocicletas efectuaron disparos de arma de fuego en la vía pública.

A partir de tareas de relevamiento y seguimiento en redes sociales, los investigadores lograron identificar la posible existencia de dos grupos antagónicos vinculados a la comercialización de estupefacientes, cuyos integrantes mantendrían conflictos entre sí.

Durante la mañana de este domingo se realizaron cinco allanamientos, en los que se secuestraron un arma de fuego, cargadores, municiones, cannabis en proceso de secado, elementos utilizados para el fraccionamiento de drogas, varios teléfonos celulares y una motocicleta que tenía pedido de secuestro por robo.

Además, cuatro hombres mayores de edad fueron demorados por su presunta vinculación con los hechos investigados.

Allanamiento en Las Ovejas

En tanto, el sábado se realizó otro operativo en el paraje Bella Vista de la localidad de Las Ovejas, donde intervino personal de la Comisaría 38 con colaboración del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP).

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda tras una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantías de Chos Malal y comenzó alrededor de las 7:20.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 con cargador, además de una importante cantidad de municiones de distintos calibres, entre ellas cartuchos .22 LR, calibre 28, .38 SPL y .40.

En el mismo procedimiento, los uniformados detectaron presuntas sustancias estupefacientes, por lo que se dio intervención a personal de la División Antinarcóticos de Chos Malal.

Tras las pericias correspondientes, se incautaron 49 gramos de clorhidrato de cocaína, 304 gramos de cannabis sativa, 29 plantas de marihuana y otras ocho plantas en proceso de secado, además de recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de droga.

Posteriormente también se requisó una camioneta Toyota Hilux, donde se secuestró un cuchillo con vaina de cuero. Además, se incautaron un teléfono celular, dos dispositivos de videovigilancia con sus tarjetas de memoria, un pendrive, una notebook y una motocicleta marca Suzuki sin dominio colocado.

Finalizado el procedimiento, un hombre de 52 años fue detenido por disposición de la fiscal interviniente y trasladado a la Comisaría 38 de Las Ovejas.