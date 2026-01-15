La secuencia se activó a partir de una señal de alarma que llegó desde el sistema de Salud pública de la provincia de Neuquén. A mediados de diciembre, una alerta sanitaria encendió las luces rojas en Neuquén: varias personas habían ingresado a centros asistenciales con síntomas inusuales tras consumir cocaína. Días después, se produjeron cuatro muertes que, supuestamente, estaban vinculados al consumo de cocaína adulterada.

Ese fue el punto de quiebre de una investigación que ahora derivó en la imputación de un presunto dealer que comercializaba estupefacientes bajo la modalidad de “delivery”.

A través de la fiscalía de Narcocriminalidad, el Ministerio Público Fiscal imputó a un hombre identificado como C. N. M., acusado de comerciar droga al menos entre el 15 de diciembre de 2025 y el 14 de enero de 2026 en distintos puntos de la capital neuquina.

La formulación de cargos fue realizada este miércoles por la tarde en una audiencia desarrollada en la Ciudad Judicial. Allí, la fiscal del caso, Silvia Moreira, junto a la asistente letrada Mariana Querejeta, expusieron la teoría que sostiene que una de las personas a las que el imputado le vendió cocaína falleció el 17 de diciembre, tras consumir la sustancia y sufrir una congestión cardiopulmonar que provocó su caída en la vía pública.

La clave de la investigación estuvo en el cruce de información tecnológica. A partir del trabajo conjunto entre la fiscalía de Narcocriminalidad, el departamento Antinarcóticos de la Policía provincial y el peritaje del teléfono celular de la víctima, los investigadores lograron reconstruir los contactos previos al consumo fatal. Mensajes, llamadas y comprobantes de transferencias permitieron identificar al proveedor de la droga.

“Fue C. N. M.”, sostuvo la fiscal durante la audiencia, al detallar cómo los intercambios digitales vincularon de manera directa al imputado con la provisión de la cocaína consumida por la víctima. Con esos datos, se logró establecer el domicilio del sospechoso, su vehículo y la mecánica de venta, que incluía entregas a domicilio.

En ese marco, el miércoles se realizó un allanamiento en una vivienda del barrio Valentina Sur. Allí se secuestró un envoltorio de clorhidrato de cocaína compactada con un peso de 16,4 gramos, una balanza digital en funcionamiento con restos de sustancia y bolsas de nylon utilizadas para el fraccionamiento.

Además, se requisó un Volkswagen Gol Trend de color verde, señalado como el vehículo utilizado para las entregas. En su interior, el personal policial encontró otros nueve envoltorios de cocaína y dinero en efectivo, elementos que reforzaron la hipótesis de una comercialización sistemática.

La fiscalía encuadró el hecho como el delito de comercio de estupefacientes en carácter de autor. Como medidas cautelares, se dispuso que el imputado deberá presentarse una vez por semana en una comisaría, no podrá ingresar al barrio ni acercarse a su domicilio, y tiene prohibido utilizar el vehículo que empleaba para realizar el “delivery”.

El juez de garantías Juan Manuel Guaita avaló la formulación de cargos y las restricciones solicitadas por el MPF.

La causa se originó formalmente el 16 de diciembre, cuando el Ministerio de Salud de Neuquén emitió una alerta tras detectar al menos tres casos de personas con síntomas atípicos luego de consumir estupefacientes. En ese contexto, uno de los allanamientos permitió confirmar que la cocaína secuestrada estaba adulterada con un medicamento veterinario, un dato que profundizó la gravedad del caso y encendió nuevas advertencias sobre el riesgo del consumo