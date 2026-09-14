Un joven de 29 años terminó internado en el hospital Castro Rendón con una fractura de mandíbula luego de ser golpeado durante la madrugada del sábado en el centro de Neuquén. Según el relato de su familia, había intervenido para defender a una mujer que estaba siendo agredida por un grupo.

El episodio ocurrió entre las 5 y las 6 de la mañana, en inmediaciones de Carlos H. Rodríguez y Almirante Brown, cuando comenzaban a retirarse las personas de los boliches de la zona. La familia busca ahora testigos y registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar a quienes participaron.

De acuerdo con lo que contó Tamara, hermana del joven, a LU5, él no había salido de ningún boliche. Caminaba por el sector cuando comenzó a conversar con otro hombre que aparentemente había salido de un local nocturno y que le propuso cruzar la calle, donde se encontraba un grupo de amigos.

El joven intervino para defender a una mujer

Según la reconstrucción que pudo hacer posteriormente la familia a partir del relato del joven, dentro del grupo había una mujer, a quien recordó como rubia, que comenzó a ser agredida.

El joven decidió intervenir para ayudarla. En ese momento, siempre de acuerdo con la versión familiar, uno de los hombres se acercó, lo empujó y comenzó a golpearlo.

La situación habría escalado rápidamente y entre seis y siete personas habrían participado de la agresión, según lo que pudo reconstruir la familia.

El joven cayó al piso y, de acuerdo con el mismo relato, recibió golpes y patadas principalmente en la cabeza y la mandíbula.

La agresión le provocó una fractura de mandíbula

La consecuencia más grave fue una fractura en la mandíbula, por la que permanece internado en el hospital Castro Rendón.

Los médicos deberán realizarle una intervención quirúrgica para reparar la lesión y colocarle elementos de fijación. Mientras permanece hospitalizado, su familia comenzó a buscar información que permita establecer con mayor precisión cómo ocurrió el ataque.

Tamara explicó que cuentan con fotografías del estado en el que quedó el joven después de la agresión.

Por el momento, la familia intenta reconstruir la secuencia completa y determinar quiénes fueron las personas que participaron.

Buscan cámaras de seguridad y personas que hayan visto el ataque

Uno de los principales objetivos de la familia es conseguir imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de Carlos H. Rodríguez y Almirante Brown.

Tamara comenzó a recorrer comercios de la zona para solicitar registros que puedan mostrar qué ocurrió antes, durante y después de la golpiza.

La publicación subida a Facebook.

Las imágenes podrían aportar datos relevantes para establecer cuántas personas participaron, cómo se inició el enfrentamiento, hacia dónde se desplazó el grupo y qué ocurrió después de la agresión.

También son considerados importantes los testimonios de las personas que circulaban por el centro durante esas primeras horas del sábado.

El horario es un dato relevante: se trataba de un momento en el que comenzaban a salir personas de los locales nocturnos y había circulación de jóvenes por distintos sectores del centro neuquino.

La denuncia quedó pendiente mientras el joven permanece internado

La familia también intentó avanzar con la denuncia correspondiente.

Según explicó Tamara, su madre se presentó para realizar la presentación, pero le indicaron que debía concurrir personalmente el joven agredido.

La situación quedó pendiente debido a que permanece internado y debe someterse a una operación por la fractura de mandíbula.

Mientras tanto, sus familiares buscan reunir información que pueda ayudar a reconstruir el episodio y posteriormente aportar esos elementos ante las autoridades correspondientes.

¿Qué información busca la familia?

El pedido está dirigido especialmente a quienes hayan estado en la zona de Carlos H. Rodríguez y Almirante Brown entre las 5 y las 6 de la mañana del sábado.

La familia busca:

Personas que hayan presenciado la agresión.

Personas que hayan visto al grupo antes o después del ataque.

Registros de cámaras de comercios o edificios de la zona.

Videos o fotografías tomadas durante la madrugada.

Cualquier otro dato que permita reconstruir la secuencia.

El objetivo es establecer con mayor precisión qué ocurrió, quiénes participaron y cómo se desarrolló la agresión.

Un problema que se repite en las madrugadas del centro neuquino

El episodio se produce en un sector del centro de Neuquén que concentra movimiento durante las madrugadas de los fines de semana por la presencia de bares y locales bailables.

En los últimos meses, Mejor Informado también registró distintos episodios de violencia ocurridos durante la madrugada en sectores céntricos de la ciudad. En junio, por ejemplo, se produjeron dos peleas en inmediaciones de bares y boliches, una de ellas cerca de la Catedral, que requirieron la intervención policial.

A fines de agosto, otra violenta pelea a la salida de un conocido boliche terminó con piedras, baldosas y vidrios rotos en pleno centro neuquino.

Estos antecedentes aportan contexto sobre el escenario nocturno en el que ocurrió el ataque, aunque no permiten establecer por sí mismos una relación directa con este caso.

El estado del joven

El joven continúa internado en el hospital Castro Rendón y espera la intervención quirúrgica por la fractura de mandíbula.

Mientras tanto, su familia concentra los esfuerzos en conseguir testimonios y registros de cámaras que permitan conocer con mayor precisión qué ocurrió durante aquella madrugada.

El próximo paso será avanzar con la denuncia y aportar la información que pueda reunirse. Para la familia, conseguir imágenes o personas que hayan presenciado el episodio puede resultar clave para identificar a los integrantes del grupo y reconstruir cómo comenzó y terminó la agresión.