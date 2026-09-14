Investigan la muerte de una mujer de 86 años hallada en su casa de Rosario

Una mujer de 86 años fue encontrada muerta este lunes en su vivienda del barrio Ludueña, en Rosario, y la Justicia investiga el caso como una muerte violenta. La víctima fue identificada como Clorinda Medina y fue hallada por su sobrina en el domicilio ubicado en la calle Minetti al 5800.

La fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, confirmó que la mujer presentaba varios golpes y abundante cantidad de sangre. En la escena también fue encontrado un bolso de consorcio colocado sobre su cabeza, por lo que una de las hipótesis apunta a que pudo haber sido sofocada. La causa de muerte, sin embargo, deberá determinarse mediante la autopsia.

El interior de la vivienda estaba revuelto, un elemento que llevó a los investigadores a considerar como principal línea la posibilidad de que el hecho haya ocurrido en el marco de un robo. Por el momento, no se informó sobre personas detenidas por el caso.

Los vecinos señalaron que no veían a Medina desde el miércoles o jueves de la semana pasada. Una amiga de la mujer contó que intentó comunicarse con ella durante varios días y que le llamó la atención no obtener respuesta, ya que habitualmente avisaba cuando se ausentaba.

La fiscalía ordenó una autopsia y distintas medidas para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar las circunstancias de su muerte. La investigación continúa abierta y por ahora no hay una hipótesis confirmada sobre cómo ocurrió el crimen.