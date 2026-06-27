Un dato que cambió la mirada sobre el caso

La muerte de Ernestina Pais provocó una profunda conmoción. Sin embargo, con el paso de las horas comenzaron a conocerse elementos que incorporaron nuevas preguntas a la investigación y pusieron el foco en su situación al volante.

Fuentes oficiales confirmaron que la periodista tenía el registro de conducir inhabilitado desde el 8 de abril. La medida había sido dictada por 468 días luego de un accidente ocurrido el 3 de marzo en Vicente López, cuando se negó a realizar un test de alcoholemia.

Una sanción que seguía vigente

La inhabilitación no era un trámite pendiente ni una medida vencida. Al momento del siniestro fatal, la prohibición para conducir continuaba vigente.

Según el informe oficial, la decisión fue tomada tras el choque ocurrido en la intersección de avenida del Libertador y Las Heras. La negativa al control de alcoholemia derivó en la sanción administrativa que le impedía manejar.

Las multas que también aparecieron en la investigación

La revisión de los antecedentes del vehículo reveló además un importante historial de infracciones.

En la provincia de Buenos Aires registraba seis multas por exceso de velocidad que acumulaban casi dos millones de pesos, todas vinculadas al mismo Honda City. A eso se sumaban otras 16 infracciones en la Ciudad de Buenos Aires, cuya más reciente había sido labrada el 2 de mayo.

Qué muestran las cámaras

La causa quedó en manos de la fiscal María Paula Hertrig, quien ordenó las primeras medidas para reconstruir lo ocurrido.

Entre las pruebas incorporadas al expediente figura un video de las cámaras municipales. De acuerdo con fuentes que analizaron ese material, "se ve claramente que Ernestina pasa con la barrera baja".

La Policía también informó que dentro del automóvil no encontraron bebidas alcohólicas. La autopsia y las restantes pericias serán determinantes para establecer las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Una investigación que continúa

La Justicia espera ahora los informes complementarios de Policía Científica y el resultado de la autopsia para completar la reconstrucción del hecho.

Mientras avanza la investigación, la confirmación de que Ernestina Pais tenía el registro inhabilitado por negarse a un test de alcoholemia pasó a ocupar un lugar central dentro del expediente y volvió a poner sobre la mesa las consecuencias que puede tener incumplir las normas de tránsito.