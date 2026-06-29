El Ford Fiesta gris oscuro que los investigadores buscaban desde la madrugada del sábado por atropellar y matar a un hombre de 44 años, apareció donde pocos hubieran imaginado. Estaba oculto en una propiedad ubicada a unos 28 kilómetros al sur de Bariloche y fue encontrado gracias a una combinación de testimonios, análisis de cámaras de seguridad y un paciente trabajo de la Brigada de Investigaciones. Ahora, el vehículo permanece bajo custodia en el Gabinete de Criminalística, donde será sometido a una batería de pericias que podrían ser determinantes para la causa.

La investigación se inició pocas horas después de que Emilio Juárez Villarruel, de 44 años, fuera hallado gravemente herido sobre la vía pública. Los vecinos dieron aviso a los servicios de emergencia y el hombre fue trasladado al Hospital Zonal, donde murió como consecuencia de las heridas sufridas tras ser embestido por un vehículo que abandonó el lugar.

Desde ese momento comenzó una carrera contra el tiempo. Mientras el Gabinete de Criminalística trabajaba sobre la escena para preservar evidencias, la Brigada de Investigaciones reconstruyó los movimientos del automóvil mediante el análisis de cámaras de seguridad y distintas averiguaciones. Esa tarea permitió seguir una pista que terminó siendo decisiva.

Con el aporte de un testigo y la posterior corroboración policial, los investigadores llegaron hasta un inmueble ubicado sobre calle Quimey Mahuida, a unos 28 kilómetros al sur de Bariloche. Allí, durante un allanamiento realizado con autorización judicial, encontraron el Ford Fiesta gris oscuro que era intensamente buscado por su presunta vinculación con el hecho.

El procedimiento no terminó con el hallazgo. El vehículo, con claras huellas en su lateral derecho de haber participado de un choque, fue retirado del lugar mediante una grúa municipal y trasladado al Gabinete de Criminalística, donde quedó secuestrado para la realización de pericias mecánicas, criminalísticas y biológicas. Los especialistas buscarán determinar si existen rastros que permitan reconstruir con precisión lo ocurrido durante la madrugada del sábado.

En paralelo, la investigación también avanzó sobre el conductor. Facundo Marín fue detenido durante otro procedimiento y permanece a disposición de la Justicia. Según lo previsto, durante la mañana de este lunes el Ministerio Público Fiscal le formulará cargos en una audiencia en la que será acusado por el hecho que terminó con la muerte de Juárez Villarruel. A partir de esa instancia se conocerán los elementos de prueba reunidos por la Fiscalía y las medidas cautelares que solicitará para el avance de la causa.