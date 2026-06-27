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Violento video en Villa Regina

Una brutal pelea en plena calle terminó con la caída de un prófugo: las cámaras del 911 fueron clave

Una agresión durante la madrugada movilizó a la Policía de Río Negro en Villa Regina. El seguimiento en tiempo real desde el Centro de Monitoreo permitió localizar a los involucrados y descubrir que uno de ellos tenía un pedido de paradero vigente.

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Por Esteban Ramírez

Editor de Mejor Informado. Periodista, redactor, community manager, fotógrafo.
Sabado, 27 de junio de 2026 a las 10:50
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Todo comenzó con una violenta agresión

Lo que parecía ser otra pelea callejera terminó revelando mucho más. Cerca de las 3 de la madrugada del viernes, las cámaras del Centro de Monitoreo del 911 RN Emergencias captaron una escena de violencia en la intersección de avenida Rivadavia y 11 de Septiembre, en Villa Regina.

Las imágenes mostraron a una mujer conversando con un hombre. Instantes después apareció otro sujeto, que comenzó a golpearlo con los puños. La víctima escapó corriendo por la avenida mientras el ataque quedaba registrado por las cámaras.

El seguimiento no se detuvo ni un segundo

Apenas detectaron la agresión, los operadores del 911 alertaron a la Comisaría 5°. Mientras los patrulleros recorrían la zona, el Centro de Monitoreo siguió cada movimiento de los involucrados a través de las cámaras de seguridad.

La información que recibían los efectivos en tiempo real permitió ajustar el operativo y reducir el margen de escape de los protagonistas del episodio.

El operativo dio un giro inesperado

Los policías localizaron primero al presunto agresor en las inmediaciones de calle Inmigrantes. Tras identificarlo y consultar sus antecedentes, comprobaron que no registraba requerimientos judiciales pendientes.

Sin embargo, la búsqueda continuó. Minutos después, las cámaras volvieron a ubicar al segundo hombre caminando por la zona de 11 de Septiembre y Roca. Con esos datos, los móviles concentraron el operativo hasta encontrarlo en el barrio La Grava.

Intentó escapar, pero terminó detenido

Cuando advirtió la presencia policial, el hombre intentó huir a pie. La maniobra duró pocos minutos: los efectivos lograron alcanzarlo antes de que abandonara la zona.

Durante la identificación, los policías constataron que tenía un pedido de paradero judicial vigente por una causa anterior. Por ese motivo fue trasladado a la Comisaría 5°, donde quedó a disposición de la Justicia.

La tecnología y el trabajo policial, decisivos

El procedimiento dejó en evidencia cómo una rápida intervención puede cambiar el resultado de un operativo. La detección inmediata de la pelea, el seguimiento permanente mediante las cámaras del 911 RN Emergencias y la coordinación con el personal de la Comisaría 5° permitieron controlar una situación de violencia en pocos minutos y, además, localizar a una persona que era buscada por la Justicia.

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