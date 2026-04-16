Este jueves seguirán las audiencias por la explosión de la refinería New American Oil S.A., ocurrida el 22 de septiembre de 2022 en Plaza Huincul. Hoy declararán los trabajadores que lograron sobrevivir al siniestro, incluidos personal de vigilancia y choferes.

En la segunda jornada, el tribunal, integrado por Federico Sommer, Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font, escuchó a los primeros testigos. Entre ellos estuvo Ángel Fabián Obreque, jefe de producción al momento de la explosión, y un ingeniero en Seguridad Ambiental. También declararon tres empleados de la refinería y un electricista de una empresa contratista. Se presentaron audios, mensajes y documentación como pruebas.

La explosión ocurrió el 22 de septiembre de 2022.

Al igual que en días anteriores, familiares de las víctimas, fiscales, querellantes e imputados estarán presentes en el juicio. Las audiencias continuarán hasta el viernes y se reanudarán el 22 de abril, con un cierre estimado para el 5 de mayo.

Testimonios iniciales y aspectos técnicos

La audiencia comenzó con las declaraciones de dos personas: el representante de la ART y un perito especializado, quienes respondieron preguntas técnicas relacionadas con el accidente. Posteriormente, se dispuso un cuarto intermedio para reorganizar la jornada.

Más tarde, continuaron los testimonios previstos. Un ingeniero en Seguridad Ambiental, que realizó una auditoría del tanque 205, donde se produjo la explosión, respondió cuestiones técnicas de manera virtual vía Zoom.

La declaración de Obreque

Obreque, que asumió como jefe de producción cinco meses antes de la explosión, detalló su ingreso a la destilería y su rutina laboral. Recordó que su último turno fue el 21 de septiembre de 2022, doce horas antes del accidente, y relató cómo se enteró del incidente y llegó al lugar del siniestro.

“Soy el primero que los vio y entré a la planta”, sostuvo, refiriéndose al personal que falleció. Sobre las víctimas, describió a Herrera como uno de sus maestros y a Gonzalo y Fernando como operadores capacitados y responsables. En un momento de su declaración, Obreque expresó: “Yo no perdí compañeros, perdí amigos” y pidió que “se esclarezca todo esto”.

Otros testimonios y pruebas incorporadas

Durante la jornada también declararon cuatro personas más: tres empleados actuales de la refinería y un electricista de una empresa contratista, que relató haber sido tratado como un trabajador más durante su tiempo en NAO.

Se compartieron audios, mensajes y documentación, incorporados como pruebas del juicio. La audiencia concluyó pasadas las 16 horas.