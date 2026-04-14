A casi cuatro años de la tragedia, este martes comenzó el juicio por la explosión en la planta de la refinería New American Oil S.A (NAO), en Plaza Huincul, ocurrido el 22 de septiembre de 2022 a las 4.10.

El hecho dejó como saldo a tres trabajadores fallecidos y actualmente hay cinco imputados que enfrentan cargos por estrago doloso agravado por el resultado de muerte, una de las figuras más graves del Código Penal en este tipo de hechos.

Las familias de las víctimas, Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, sostienen que la empresa cometió una serie de negligencias que llevaron al accidente y a la posterior muerte de sus seres queridos.

En tanto que los cinco acusados son Guido Torti, jefe de planta; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; Gimena Brillo, licenciada en Seguridad e Higiene; Alfredo Eduardo Novaro, el auditor externo de NAO y la técnica en Seguridad e Higiene, Natalia González.

El inicio de un juicio muy esperado: la postura de la fiscalía y la querella

En esta primera audiencia, de un juicio que se extendería hasta el 5 de mayo, se escucharon los alegatos tanto de la fiscalía como de los abogados defensores. El proceso prevé la presentación de 40 testigos y las familias buscarán demostrar que es una tragedia que podría haber sido evitada.

El fiscal jefe, Gastón Liotard, detalló que el jefe de la planta Guido Torti, “todos los días 8 horas por días, iba y verificaba los reclamos de los trabajadores y no dispuso ninguna medida de seguridad, tenía el total poder de disponer arreglos, cambios, mantenimiento y aún si fuera necesario para parar la producción y no lo hizo”.

También dijo que Silvio Saibene, otro imputado, “tenía su cargo el estado de las instalaciones, ello es central, incumplió sistemáticamente su posición de garante, no aseguró las instalaciones mínimas, permitió instalaciones eléctricas incompatibles con el rubro, deficiencas en los tableros, tendidos de caños en la azotea, todo eso incumplió”.

Gabriel Contrera, el abogado de las familias Jara y Molina, agregó que el 27 de diciembre ocurrió una situación similar a lo que pasó en septiembre pero que afortunadamente no llegó a ser una tragedia, aunque después de eso no se habría tomado ninguna acción preventiva.

La acusación de la defensa

Por otro lado, el abogado Juan Coto, que defiende Guido Torti y a Silvio Saibene, argumentó que previo a los hechos hubo una mala maniobra de uno de los trabajadores, que habría desencadenado la explosión.

"No se describe qué pasó en los 112 segundos previos en los que un operario (sería Jara) realiza una maniobra”, dijo Coto. Según sostiene no cerró una válvula y que por ello se produjo la emanación que terminó con la explosión.