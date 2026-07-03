Declararon culpable al hombre que arrojó una camioneta a un barranco con su pareja adentro en Kilka

La Justicia dio un paso decisivo en el esclarecimiento del femicidio de Mabel Rosana López Fernández. Este viernes, un jurado popular declaró penalmente responsable a Alcides Ramón Reyes por el crimen ocurrido el 9 de noviembre de 2025 en un sector de la Ruta Provincial 13, en cercanías del puente de Kilka, entre Villa Pehuenia y Zapala.

El veredicto fue emitido luego de una hora de deliberación, tras cinco jornadas de juicio desarrolladas en la ciudad de Zapala.

Por una mayoría de 9 votos sobre 12, el jurado consideró acreditada la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y declaró a Reyes culpable del delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), en calidad de autor.

La acusación estuvo a cargo del fiscal jefe Matías Álvarez, la fiscal del caso Laura Pizzipaulo y el asistente letrado Guillermo Rodríguez.

El crimen en el puente de Kilka

De acuerdo con la teoría del caso sostenida por la Fiscalía durante el debate, el femicidio ocurrió el 9 de noviembre de 2025, cuando Reyes mantuvo una discusión con Mabel Rosana López Fernández y ejerció violencia sobre ella.

Según la acusación, el imputado condujo una camioneta hasta un sector del puente de Kilka, sobre la Ruta Provincial 13, donde arrojó el vehículo hacia un barranco con la víctima aún en el interior.

Como consecuencia del impacto, López Fernández sufrió lesiones que le provocaron la muerte.

La investigación también determinó que, instantes antes de que la camioneta cayera al vacío, dos personas que viajaban junto a la pareja fueron obligadas por Reyes a descender del vehículo.

Resta definir la pena

El juicio fue dirigido por el juez técnico Diego Chavarría Ruíz, quien ahora deberá dar intervención a la Oficina Judicial para fijar la fecha de la audiencia de cesura.

En esa instancia se debatirá cuál será la pena que deberá cumplir Alcides Ramón Reyes tras haber sido declarado culpable por el jurado popular.

El veredicto representa una etapa clave del proceso judicial, ya que el jurado resolvió que la prueba presentada durante el juicio permitió acreditar la responsabilidad penal del acusado en el femicidio de Mabel Rosana López Fernández.