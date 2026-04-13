Mató a su pareja al arrojarla con una camioneta al vacío y ahora será juzgado por un jurado popular

La causa por el femicidio de Mabel Rosana López Fernández, ocurrido en noviembre de 2025 en la Ruta Provincial 13, avanza hacia una instancia clave: será juzgada mediante un juicio por jurado popular. Así lo resolvió la jueza de garantías Bibiana Ojeda durante una audiencia de control de acusación realizada en la ciudad de Zapala.

En esa instancia, la fiscal del caso, Laura Pizzipaulo, solicitó que el imputado, identificado como A.R.R., sea sometido a este tipo de proceso, en función de la gravedad del delito y la expectativa de pena, que supera los 15 años de prisión. El planteo fue acompañado por el abogado querellante que representa a la familia de la víctima.

Tras escuchar a las partes y analizar la prueba que será presentada en el debate, la magistrada avaló la acusación y dispuso la intervención de un jurado popular.

El acusado llega a esta etapa imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género, en carácter de autor, una figura contemplada en el Código Penal que prevé penas de prisión perpetua.

De acuerdo a la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2025, cuando la víctima y el imputado circulaban en una camioneta por la Ruta Provincial 13, en el tramo que une Villa Pehuenia con Zapala.

Según la acusación, tras una discusión que incluyó agresiones, el hombre condujo el vehículo hasta la zona del puente de Kilka y lo arrojó hacia un barranco con la mujer en su interior, provocándole heridas que derivaron en su muerte.

La investigación también sostiene que, antes de la caída, dos personas que viajaban en la camioneta fueron obligadas a descender, lo que refuerza la hipótesis de una acción deliberada.

En los próximos días se realizará una audiencia clave para la conformación del jurado, en la que las partes interrogarán a los posibles integrantes. El tribunal estará compuesto por 16 personas —ocho mujeres y ocho hombres—, de las cuales 12 serán titulares y cuatro suplentes, garantizando la paridad de género.

Serán ellos quienes, tras el debate oral, deberán emitir un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad en un caso que conmocionó a la región y que ahora entra en su etapa decisiva dentro del proceso judicial.