La decisión de la Justicia neuquina de otorgarle prisión domiciliaria a Jorge Octavio Linco, declarado culpable por un jurado popular del femicidio de Corina Mabel Mena y de las lesiones causadas a Marco Tomás Triscosi, provocó una profunda indignación en la familia de la víctima y en gran parte de la comunidad de Junín de los Andes.

La medida fue resuelta en una audiencia reciente, donde dos de las tres juezas intervinientes votaron a favor del beneficio mientras se analiza un planteo judicial impulsado por la defensa del condenado. Laura Barbe y Carolina González respaldaron la prisión domiciliaria, mientras que Leticia Lorenzo sostuvo una postura diferente.

La resolución generó un fuerte rechazo entre los familiares de Corona Mabel Mena, quienes cuestionan que Linco cumpla el arresto en una vivienda ubicada en el paraje El Sauce, el mismo lugar al que había huido tras cometer el crimen el 7 de junio de 2025.

"Estoy muy indignada, tengo muchísima bronca con esta Justicia", expresó Jennifer Gallardo, hija de Mabel, durante una entrevista con Pancho Casado en La Primera Mañana por AM550. "Lo que nos pasó fue tremendo. Nos arrebataron la vida de mi mamá en nuestra propia casa y, teniendo videos, pruebas y absolutamente todo, le dan domiciliaria como si nada. Lo mandan a una casa", sostuvo.

El 7 de junio de 2025, Corina Mabel Mena fue asesinada por Jorge Linco en Junín de los Andes.

La joven también manifestó su preocupación por el lugar elegido para el cumplimiento de la medida. Según explicó, la vivienda se encuentra a pocos kilómetros de la frontera con Chile y coincide con el sitio al que Linco intentó llegar luego del homicidio.

"Es la casa que él eligió para esconderse después del asesinato de mi mamá. Sabemos que está a pocos kilómetros de la frontera con Chile. Esta Justicia actuó de la peor manera que pudo haberlo hecho", afirmó.

Gallardo sostuvo que la decisión no solo afecta a la familia, sino también a una comunidad que siguió de cerca el caso desde el primer momento. "No logramos entender cómo pueden darle domiciliaria a un asesino que le arrebató la vida a mi mamá sin piedad. Me sacaron lo más importante que hay en mi vida, a mí y a mi hermana de 15 años", expresó.

El hermano calificó la decisión como "una vergüenza"

La medida también fue cuestionada por Osvaldo Mena, hermano de la víctima, quien calificó la resolución como "una vergüenza". "Fue una sorpresa para toda la familia. Le están dando un privilegio al asesino de mi hermana. Es una persona sana, no tiene ninguna enfermedad que justifique una medida de este tipo. Estamos totalmente decepcionados de la Justicia", señaló.

El hombre aseguró que la decisión generó desconcierto entre los familiares, especialmente después de que un jurado popular declarara culpable a Linco por unanimidad. "Uno se pregunta para qué se hizo un juicio por jurados. Nosotros confiábamos en nuestra Justicia y hoy sentimos una enorme decepción", sostuvo.

Un femicidio en un contexto de violencia de género

El caso conmocionó a Junín de los Andes y a toda la provincia. El 29 de mayo pasado, un jurado popular declaró la responsabilidad penal de Jorge Octavio Linco por el femicidio de Corina Mabel Mena y por las lesiones ocasionadas a Marco Tomás Triscosi.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, el acusado atacó primero a Triscosi con un cuchillo durante una discusión motivada por celos. Posteriormente, cuando Mabel Mena intervino para recriminar la agresión, fue asesinada. Los fiscales sostuvieron que el hecho ocurrió en un contexto de violencia de género y que el imputado ejercía conductas de control sobre la víctima.

Mientras la Justicia resuelve el planteo presentado por la defensa, Linco permanecerá bajo arresto domiciliario. La decisión, sin embargo, abrió una nueva herida para la familia de Mabel Mena, que reclama que la condena se cumpla en una unidad de detención y no en el mismo lugar donde el condenado buscó refugio tras el crimen.