Personal de Gendarmería Nacional logró desmantelar un invernadero clandestino en las afueras de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Del operativo, realizado en seis domicilios distintos, se incautó un total de 29 kilogramos de marihuana y se detuvo a ocho personas.

A raíz de una investigación que se extendió por 90 días, Gendarmería Nacional logró desarticular una sofisticada organización dedicada a la producción y distribución de estupefacientes en Bariloche. El operativo, que constó de seis allanamientos simultáneos, permitió el decomiso de casi 28,47 kilogramos de marihuana y se desarticuló de un centro de cultivo de alta tecnología.

Logística avanzada y tecnología para el cultivo de cannabis

El epicentro de las actividades ilícitas se encontraba en una vivienda del barrio Valle Escondido, en la zona oeste de Bariloche. Allí, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos detectaron una infraestructura de tipo indoor (cultivo interior) a gran escala.

Fuentes de Gendarmería Nacional detallaron que el lugar contaba con sistemas automatizados de iluminación y calefacción especialmente diseñados para acelerar el ciclo de crecimiento de las plantas. Asimismo contaban con equipamiento industrial para la ventilación y el secado de la materia prima. También se incautaron 275 semillas de alta calidad y dispositivos de pesaje de alta precisión.

29 kilos en total y ocho detenidos

Como se explicó más arriba, en el domicilio principal se logró incautar 28,4 kilos de marihuana, pero si se suman los domicilios allanados, el total fue de 28,879 kilos. Además de la droga, personal de Gendarmería Nacional secuestró una notebook, 10 teléfonos celulares y dispositivos de almacenamiento. Estos elementos que serán clave para peritar los vínculos de la organización.

El procedimiento que desmanteló el invernadero clandestino de marihuana contó con el respaldo operativo del Escuadrón 34 "Cabo Primero Marciano Verón", bajo las órdenes de la Unidad Fiscal Federal. Como resultado inmediato de la incursión, ocho personas quedaron vinculadas a la investigación y a disposición de la Justicia por su participación en la cadena de cultivo y comercialización de narcóticos.