Personal de la División Investigaciones de Zapala realizó en las últimas horas una serie de allanamientos en los que se secuestró droga fraccionada, una planta de marihuana y elementos asociados a actividades ilícitas. En el marco de estos operativos, una persona quedó a disposición de la Justicia.

A partir de tareas de análisis, inteligencia y seguimiento realizadas en la ciudad de Zapala, personal de la Policía de la Provincia del Neuquén detectó que movimientos compatibles con delitos vinculados a la tenencia de armas y sustancias prohibidas. A partir de allí, los investigadores avanzaron con diligencias que derivaron en la identificación de los involucrados y la localización de los domicilios.

Con las órdenes emitidas por la Justicia, se concretaron dos allanamientos en distintos puntos de esa localidad y se secuestraron semillas, envoltorios para el narcomenudeo, cogollos fraccionados y una planta de marihuana de gran tamaño. Además, se incautó una réplica de arma de fuego.

Cuánto pesaba la droga incautada en los allanamientos de Zapala

La totalidad de la droga incautada alcanzó un peso total de 167 gramos. En el contexto de los allanamientos, un hombre mayor de edad fue trasladado a sede policial y notificado de su imputación por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 (Estupefacientes).

Drogra fraccionada secuestrada en Zapala

Desde la policía provincial destacaron el profesionalismo y la dedicación del personal interviniente, que mediante un trabajo minucioso, logró reunir pruebas fundamentales para el avance de la causa. Asimismo, se puso en valor la coordinación entre las distintas unidades que participaron de los operativos.

En ese sentido, fue clave la intervención del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), que realizó el ingreso táctico en uno de los domicilios con rapidez y precisión, garantizando el control de la situación. En los operativos también hubo colaboraron de efectivos de Criminalística, del Comando Radioeléctrico y la Comisaría 48°.