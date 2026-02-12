Un Fiat Palio con vidrios polarizados, estacionado y sin movimiento, llamó la atención de los efectivos que recorrían la zona oeste de la ciudad. Lo que parecía un auto más abandonado en la calle terminó siendo un vehículo con pedido de secuestro vigente.

El procedimiento se realizó este jueves por la mañana, alrededor de las 8, en calle Estanislao del Campo al 4900, en el barrio San Lorenzo.

Un detalle que encendió la alarma

Durante el patrullaje preventivo, personal de la Comisaría 16° advirtió que el rodado presentaba irregularidades en la chapa patente. La identificación no coincidía con los registros y eso motivó una verificación más exhaustiva.

Al inspeccionar el vehículo, detectaron la presencia de otro dominio, lo que reforzó las sospechas. A partir de ese momento, realizaron consultas en los sistemas oficiales y se comunicaron con el área especializada en Automotores.

La respuesta confirmó lo que ya parecía evidente: el auto registraba estado actual de robado y tenía un pedido de secuestro vigente en la provincia del Neuquén.

Intervención judicial y pericias

Con la confirmación oficial, dieron intervención a las autoridades judiciales correspondientes. También convocaron a personal de Criminalística para realizar las pericias y buscar posibles rastros en el rodado.

El vehículo quedó secuestrado de manera preventiva y fue puesto a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades y reconstruir el recorrido que tuvo tras el robo.

Patrullaje que marca la diferencia

El hallazgo se dio en el marco de tareas de prevención en la vía pública. La detección de irregularidades en la patente fue clave para descubrir que el auto ocultaba otra identidad y que estaba vinculado a un delito denunciado en la provincia.

El procedimiento permitió retirar de circulación un vehículo robado y avanzar en la investigación, en una zona donde los vecinos venían señalando la presencia de autos abandonados en la vía pública.