Alrededor de las 12 de este martes se produjo una intensa persecución en el barrio Hipódromo de Neuquén que finalizó con dos detenidos.

Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas tras perseguirlos por las calles del oeste. En el lugar se desplegó un importante operativo policial.

Efectivos de distintas unidades trabajan en la zona, mientras se resguardan las inmediaciones para avanzar con las diligencias correspondientes.

En el lugar se pudo ver la presencia de personal policial armado que los estuvo persiguiendo tanto a pie como a bordo de un móvil policial. Aparentemente uno de ellos tenía un arma de fuego.

Hace instantes los sujeto permanecían tendidos en el suelo, custodiados por policías armados y una gran cantidad de patrulleros que recorre los alrededores del barrio, generando incertidumbre y preocupación entre los vecinos.

Noticia en desarrollo