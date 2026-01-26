La intervención policial permitió recuperar una bicicleta que había sido sustraída durante la noche en el barrio Melipal, en el oeste de la ciudad de Neuquén. El hombre señalado por el robo fue demorado tras un breve intento de fuga y quedó a disposición de la Justicia.

Alerta y despliegue inmediato

Todo comenzó con un aviso al Centro de Operaciones Policiales que alertó sobre la sustracción de una bicicleta desde un domicilio ubicado sobre calle Galarza. A partir de esa comunicación, personal de la Comisaría 21° inició un patrullaje preventivo por la zona.

Durante el recorrido, los efectivos divisaron a un hombre que circulaba con un rodado de características similares al denunciado.

Intentó huir, pero fue interceptado

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar. La maniobra duró pocos metros: fue alcanzado e interceptado por los uniformados antes de perderse de vista.

Tras la identificación y las verificaciones correspondientes, se constató que la bicicleta era la misma que había sido denunciada como sustraída minutos antes.

La bicicleta regresó a su propietario

El rodado, una bicicleta marca Nordic rodado 29, pertenecía a un inquilino del domicilio afectado. Luego del procedimiento, fue secuestrado y posteriormente restituido a su dueño.

El hombre demorado fue trasladado a la unidad policial junto con la bicicleta recuperada y quedó a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.