“Lo dejaron a la deriva, con un bolsito y ropa de verano”: la triste historia del bebé abandonado en el hospital de Neuquén

Un bebé nacido con cocaína en sangre y abandonado por su padre y madre, permanece internado en el Hospital Castro Rendón, donde recibe atención médica especializada desde hace menos de dos semanas. El menor atraviesa un cuadro de abstinencia que requiere cuidados permanentes, mientras su situación familiar continúa bajo evaluación judicial.

La tía y la abuela paterna manifestaron su intención de hacerse cargo del niño y ya se encuentran realizando los trámites correspondientes ante la Justicia.

En diálogo con el programa La Primera Mañana por AM550, Iara Pérez —amiga de la tía del bebé— relató la situación y describió el acompañamiento que está realizando a la familia. “Todos queremos que caiga en buenas manos, conociendo a la familia se que lo va a estar”, expresó.

La mujer también aseguró que el recién nacido quedó en estado de vulnerabilidad desde sus primeros días de vida: “Desde el primer día de vida lo dejaron a la deriva, con un bolso chiquito y ropa de verano”.

El padre ya había abandonada a una hija

En paralelo, señaló antecedentes familiares del padre del bebé, quien ya había tenido una situación previa de abandono con otra hija. Sobre esa menor, Iara indicó que “la nena se encuentra perfecto” y aclaró que se trata de otra madre.

Respecto de la situación actual, afirmó: “Mi amiga se quiere hacer cargo del bebé, porque no hay otra familia”, y remarcó que “ella (la tía) y la abuela están teniendo comunicación con la justicia. Están haciendo todo legalmente”.

Quiere ayudar a la amiga y al bebé

Desde el entorno familiar también se inició una campaña solidaria para asistir al bebé, que requiere insumos básicos para su internación y los próximos meses. “Estamos pidiendo donaciones para el bebé, para el invierno que se viene. ropita, pañales, leche. cualquier cosita, aunque sea lo más mínimo es de gran ayuda”, señaló Pérez.

“No es fácil hacerse cargo de un bebé de un día para el otro”, reconoció Iara. La vecina neuquina, además contó que el último parte médico expresó que el pequeño “está bien, y estable”. En tanto, contó que la familia está “esperando qué decisión puede tener el juez”.

Finalmente, la joven expresó su compromiso con la situación: “Estoy dispuesta a ayudar al bebé en lo que haga falta”.

Para quienes deseen colaborar, pueden comunicarse al número 2996301541.