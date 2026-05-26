Un bebé nació con cocaína en sangre en el Hospital Castro Rendón de Neuquén y fue abandonado por sus padres pocas horas después del parto. El caso generó conmoción en el personal de salud y motivó la intervención de la Justicia, que ahora analiza quién quedará a cargo del recién nacido.

El pequeño permanece internado desde hace menos de dos semanas bajo protocolo hospitalario. Según informaron desde el Ministerio de Salud, se encuentra en buen estado general, aunque atraviesa un cuadro de abstinencia que requiere cuidados permanentes y seguimiento médico especializado.

La abuela y la tía se quieren hacer cargo

Ante la ausencia de los padres, el hospital se comunicó con la tía paterna del niño, de 27 años, para consultarle si estaba dispuesta a asumir su cuidado. Tanto ella como la abuela paterna manifestaron su voluntad de criar al bebé y aseguraron contar con trabajo y condiciones para hacerse cargo, aunque la decisión final dependerá de la Justicia.

De acuerdo a lo que trascendió, no sería la primera vez que el padre abandona a un hijo en circunstancias similares. Además, la familia ya era conocida por el personal del hospital debido a situaciones previas vinculadas a consumos problemáticos, y el hombre habría protagonizado episodios amenazantes hacia médicos del centro de salud, motivo por el cual le habrían impuesto una restricción de acercamiento.

Mientras esperan que el bebé pueda recibir el alta médica, familiares y allegados iniciaron una campaña solidaria para reunir elementos básicos.

Solicitan pañales talle recién nacido y pequeño, leche Nutrilon 1, ropa de abrigo, una cuna y un carrito, ya que el niño fue dejado en el hospital únicamente con un pequeño bolso y ropa de verano, insuficiente para afrontar las bajas temperaturas de la región.

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con Iara al 2996 301541.