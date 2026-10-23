Un hombre de 42 años y una mujer de 25 terminaron detenidos en Cinco Saltos después de que la Policía encontrara envoltorios con cocaína y marihuana durante un operativo nocturno. El caso tuvo un segundo capítulo dentro de la dependencia policial: cuando el detenido ingresaba al sector de calabozos, los efectivos descubrieron que llevaba más envoltorios ocultos con droga entre sus prendas. El procedimiento quedó bajo investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Todo ocurrió a las 3:38, sobre calle Alberti, entre Martín Fierro y Perito Moreno. Los efectivos del COER que participaban de un operativo de saturación, detectaron a las dos personas cuando intentaron ingresar a una casa al advertir el paso del patrullero. La intervención derivó en una requisa y en el hallazgo de los primeros envoltorios de nylon con las dosis de droga lista para la comercialización. El hombre llevaba dos envases plásticos con 14 envoltorios con cocaína. La mujer, en tanto, tenía en una riñonera otros tres envoltorios con marihuana.

Pero el procedimiento no terminó con lo encontrado en la calle. Por las condiciones climáticas y el estado del terreno, los policías trasladaron las actuaciones a la dependencia para completar las actas y el registro fotográfico. Fue entonces cuando apareció otro dato: durante el cacheo de seguridad previo al ingreso a los calabozos, los efectivos encontraron más envoltorios con una sustancia blanca escondidos entre la ropa del hombre. El hallazgo obligó a convocar a personal de la División Toxicomanía para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Los dos quedaron detenidos a disposición de la autoridad judicial por una infracción a la Ley Nacional 23.737 de Estupefacientes. La investigación a cargo de la Justicia Federal deberá determinar la composición de las sustancias y las circunstancias del caso. Por ahora, los datos confirmados son el secuestro de los envoltorios y las demoras, no la existencia de una actividad de comercialización.

El Operativo Saturación realizado en Cinco Saltos dejó además otros tres hombres demorados, de 31, 32 y 49 años. En esos casos, el objetivo fue verificar sus identidades y el informe no los vincula con el procedimiento por presuntas drogas.