Furor por el nuevo Parque Industrial de Neuquén: 156 empresas se anotaron en un solo día

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció que 156 empresas neuquinas se inscribieron en menos de 24 horas para participar del nuevo Parque Industrial de la capital, que se plantea como un complejo productivo planificado para aprovechar el crecimiento de Vaca Muerta, atraer inversiones, ordenar la ciudad y priorizar empresas y empleo neuquinos.

El nuevo Parque Industrial tendrá capacidad para albergar hasta 1.000 empresas y generar empleo local. Además, anunció un régimen impositivo diferencial: las firmas neuquinas que se instalen y cumplan con las condiciones previstas accederán a una exención total de impuestos municipales durante diez años.

El intendente comparó la medida con el RIGI nacional, que ofrece beneficios impositivos de entre 28 y 56 por ciento, y señaló que el programa “Invierta Neuquén Capital” brinda una reducción del 100% de la carga impositiva municipal.

La primera etapa del predio, que incluirá el portal de acceso y las obras iniciales de infraestructura, será inaugurada entre octubre y noviembre, mientras que la finalización integral está prevista para el próximo año.

Contará con infraestructura completa: agua, electricidad, fibra óptica, asfalto, cordón cuneta, avenidas, transporte público, seguridad y recolección de residuos.

Tendrá sectores diferenciados para actividades industriales, comerciales, gastronómicas, estaciones de servicio y otros servicios complementarios.

Para dar idea de que no se trata simplemente de una idea, Gaido puntualizó que las obras ya están en marcha, entre ellas la apertura de avenidas y la construcción de cordones cuneta.

Recalcó que durante los primeros 30 días del registro, “la prioridad está reservada para compañías radicadas en la ciudad y en la provincia. Luego, la convocatoria se abrirá a firmas nacionales e internacionales.

Recién entonces, dijo que presentará esta iniciativa en septiembre, en Houston, una gran metrópolis de Texas, Estados Unidos, durante una gira acompañando al gobernador Rolando Figueroa.

“Somos marca registrada, cuando decimos que una obra comienza, la obra comienza y termina”, definió sin vueltas y puso de ejemplo al Polo Tecnológico conocido ya internacionalmente.

La propuesta contempla un predio de más de 1.200 hectáreas, con capacidad para albergar 1.000 firmas y una proyección superior a los 30.000 puestos de trabajo. “Son familias que adquirirán productos en la ciudad y en la provincia”, sostuvo.

“El gobierno nacional anunció el RIGI; el lunes lanzamos ‘Invierta Neuquén’: cero impuestos durante 10 años a las empresas neuquinas. Esto nos diferencia de los demás”, observó más adelante.

“En menos de un día, 156 empresas se inscribieron y ya tienen el compromiso de ser parte del parque”, afirmó el intendente.

Los lotes no tendrán necesariamente una medida uniforme: los proyectos de gran escala pueden solicitar superficies mayores, incluso de varias hectáreas.

También podrán trasladarse al parque empresas que actualmente funcionan dentro de la ciudad, favoreciendo el reordenamiento urbano.

Gaido definió el emprendimiento como “el proyecto público y privado más importante de la historia” de Neuquén capital y sostuvo que permitirá acompañar el crecimiento de la ciudad y la actividad económica vinculada con Vaca Muerta.

Las empresas interesadas deben presentar un proyecto concreto de inversión y comprometerse a desarrollarlo dentro de un plazo de dos años.

“No estamos dispuestos a vender un lote si no existe un proyecto. Queremos que se desarrolle la industria neuquina, el comercio neuquino, las empresas neuquinas y que se genere trabajo neuquino”, remarcó.

Gaido aclaró que no se aceptarán operaciones con fines meramente inmobiliarios. En cambio, los proyectos de mayor escala podrán solicitar superficies superiores a los lotes convencionales, según sus necesidades productivas.

Diez años sin impuestos municipales

Uno de los principales incentivos es la exención total de impuestos municipales durante diez años para las empresas neuquinas que se radiquen en el parque y cumplan las condiciones previstas.

“Quienes inviertan en el Parque Industrial Neuquén Capital van a tener durante diez años cero pagos de impuestos”, sostuvo Gaido.

El beneficio será instrumentado mediante el programa “Invierta Neuquén Capital”, orientado a fomentar la radicación de inversiones y la creación de empleo, que fue anunciado este lunes.

El intendente remarcó que esta iniciativa es posible gracias a la situación financiera del municipio.

“Desde que soy intendente, todos los meses tenemos superávit. La ciudad tiene las cuentas ordenadas y cero endeudamiento”, manifestó.

Ubicación estratégica y servicios

El predio está ubicado sobre la Ruta Provincial 67, una vía clave para la conexión con Vaca Muerta y la circulación hacia la ciudad de Neuquén. “Va a tener una logística muy importante hacia la zona productiva y hacia la ciudad”, indicó.

El complejo contará con calles asfaltadas, avenidas, cordón cuneta, agua, energía eléctrica, fibra óptica, cerramiento y seguridad.

También se proyectan sectores comerciales y gastronómicos, estaciones de servicio y espacios organizados según las distintas actividades industriales.

Indicó, por otro lado, que el acceso mediante transporte público estará garantizado. “Vamos a sumar unidades para que los trabajadores puedan llegar al parque”, aseguró Gaido.

Acerca del modelo proyectado, explicó que la Municipalidad tendrá a su cargo el desarrollo inicial de la infraestructura, mientras que la administración posterior quedará en manos del sector privado.

Gaido lo definió así: “La Municipalidad lo desarrolla, pero lo va a administrar el sector privado. Nosotros somos la chispa que enciende al sector privado”.

Las obras ya están en marcha

“Esto no es un PowerPoint, no es un video ni es solamente un anuncio. Ya comenzó la construcción del Parque Industrial”, afirmó.

El desarrollo forma parte de una planificación más amplia para la zona, que incluye además un parque solar de más de 100 megavatios y un nuevo centro ambiental destinado al tratamiento regional de residuos.

Las empresas interesadas pueden completar la inscripción de manera digital a través de la página oficial de la Municipalidad de Neuquén o mediante el código QR habilitado. El registro estará abierto durante 30 días y, en ese período, tendrán prioridad las pymes y firmas neuquinas.

Por último, el intendente definió: “Este es el parque de las empresas neuquinas: queremos inversiones de calidad, empresas que se instalen y que generen trabajo”.