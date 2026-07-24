Una importante columna de humo negro fue observada este viernes en dirección a la zona del Parque Industrial, generando preocupación entre vecinos que advirtieron la situación desde distintos sectores de la región.

Según se pudo observar, el humo se concentraba en un sector ubicado hacia el área industrial. Ante la situación, se realizaron consultas a Protección Civil, desde donde indicaron que no contaban con información sobre un incendio activo en el basurero.

El humo pudo verse desde distintos sectores del Alto Valle durante la tarde.

También se observó una importante presencia de vapor y humo en el sector de la papelera, aunque todavía no se pudo confirmar si ese era el origen de la columna negra.

En paralelo, otras columnas de humo blanco fueron divisadas a mayor distancia, hacia el noreste de Cipolletti y en dirección a la zona del río, cerca del sector del club Independiente de Neuquén.

Protección Civil informó que no tenía reportes sobre un incendio activo en el basurero.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la existencia de un incendio de grandes dimensiones ni se confirmó el origen de la columna de humo negro. Las autoridades trabajan para determinar qué generó la situación.