La investigación por el robo ocurrido en la heladería y cafetería Chue, de Junín de los Andes, registró importantes avances en las últimas horas.

El comisario David Tureo, jefe de la Comisaría 25°, confirmó que, tras la investigación, el análisis de cámaras de seguridad y los aportes realizados por vecinos, fue posible identificar y demorar a las personas sospechadas de haber participado en el hecho.

Según precisó el jefe policial, uno de los sospechosos fue demorado mientras presuntamente cometía otro hecho ilícito en una panadería de la ciudad. Asimismo, indicó que los involucrados no serían oriundos de Junín de los Andes.

Los mismos individuos también estarían vinculados a otros hechos delictivos registrados durante ese mismo fin de semana, lo que permitió a los investigadores relacionar distintos episodios cometidos de forma similar.

Las imágenes obtenidas por cámaras de seguridad de comercios y viviendas particulares fueron determinantes para reconstruir el recorrido de los sospechosos y avanzar en la investigación.

La causa continúa bajo investigación para determinar la participación de los demorados en los distintos hechos que se les atribuyen.

La modalidad previo al robo

La presunta modalidad utilizada por los sospechosos indica que el día previo al robo ambos fueron a un comercio frente a la heladería robada y ofrecieron barrer la vereda a cambio de recibir alimentos, permaneciendo durante un tiempo en el lugar mientras observaban el movimiento de la zona.

La comerciante aceptó colaborar con los hombres sin sospechar que esa actitud podría haber sido aprovechada para estudiar los horarios, la circulación de personas y las características de los comercios cercanos.