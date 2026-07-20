La Policía de Neuquén continúa con la minuciosa investigación para dar con el ladrón de una parrilla de Villa La Angostura, quien se llevó un botín de 16 millones tras ingresar por una puerta trasera durante los festejos por la Selección Argentina.

Se estaban analizando cámaras de seguridad, huellas dactilares y prendas que quedaron en el lugar para dar con el sujeto, quien salió del comercio con dinero y botellas de whisky importadas.

Ahora se conoció que aparentemente se trató de un robo planificado y no improvisado, ya que el ladrón tenía guantes, pasamontañas y hasta cubrió sus zapatillas con una bolsa de nylon para no dejar rastros. Además se movió agachado dentro del comercio para no ser captado por las cámaras, incluso tapó una de ellas.

El delincuente ingresó por una puerta trasera, que forzó con una barreta hasta romper la chapa y acceder al interior del local.

El propietario ha manifestado con La Angostura Digital que esta persona parecía conocer cómo funcionaba su restaurante y dónde estaba el dinero, ya que fue directamente hacia una caja ubicada en un sector sin cámaras y no revisó otros ambientes. Sospecha que podría tratarse de alguien que trabajó allí o conocía el lugar.

Aunque el botín en efectivo fue reducido porque solo se llevó las propinas, lo más valioso eran las botellas importadas.

La denuncia fue radicada el domingo en la Comisaría 28 y el hecho ya es investigado bajo una metodología muy precisa y técnica