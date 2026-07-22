Una heladería y cafetería de Junín de los Andes fue blanco de un robo durante la noche del domingo, pocas horas después del partido de la Selección Argentina. El comercio afectado fue Chue, ubicado sobre calle Ginés Ponte, casi San Martín, un emprendimiento que abrió sus puertas hace menos de tres meses.

De acuerdo con la información conocida, dos hombres ingresaron al local cuando ya se encontraba cerrado y sustrajeron dinero en efectivo, herramientas de trabajo y otros objetos que habían quedado en el interior tras la jornada laboral. El hecho es investigado por la Policía, que busca identificar a los responsables.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la investigación, según informó En contacto con la gente, es la presunta modalidad utilizada por los sospechosos. Según trascendió, el sábado previo al robo ambos se acercaron a un comercio ubicado frente a la heladería y ofrecieron barrer la vereda a cambio de recibir alimentos, permaneciendo durante un tiempo en el lugar mientras observaban el movimiento de la zona.

La comerciante aceptó colaborar con los hombres sin sospechar que esa actitud podría haber sido aprovechada para estudiar los horarios, la circulación de personas y las características de los comercios cercanos. Esa secuencia ahora forma parte de las líneas de investigación que intentan reconstruir los movimientos previos al delito.

Además, las cámaras de seguridad de un corralón cercano captaron imágenes de los sospechosos con la misma ropa que habrían llevado puesta al momento del robo. Los registros ya fueron incorporados a la causa y las autoridades solicitaron la colaboración de vecinos que puedan reconocer a las personas o aportar información que ayude a esclarecer el hecho.



