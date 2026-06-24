Una mujer fue demorada este martes por la tarde en la ciudad de Centenario luego de que efectivos de la División Motorizada secuestraran una pistola que llevaba entre sus pertenencias durante un procedimiento preventivo realizado en la vía pública. Ella y el hombre que la acompañaban quedaron a disposición de la Justicia.

Cómo fue el operativo en el que demoraron a una mujer que tenía una pistola en la cartera

El operativo se desarrolló cerca de las 18 en la intersección de las calles Perú y Estados Unidos, cuando personal policial que realizaba tareas de patrullaje identificó a una pareja que se encontraba en el sector. Durante la intervención, los efectivos detectaron una actitud evasiva por parte de la mujer, quien intentó retirarse del lugar.

En ese momento, el hombre que la acompañaba les manifestó a los uniformados el motivo del nerviosismo de su compañera: llevaba un arma de fuego entre sus pertenencias. Ante esa situación, los efectivos avanzaron con el procedimiento y, debido a la resistencia que presentó la mujer, procedieron a su demora utilizando la fuerza mínima necesaria para garantizar la seguridad del operativo y para que nadie resultase lastimado.

Qué tenía la mujer dentro de su cartera

Durante la intervención, una cartera cayó al suelo y los policías constataron que en su interior había una pistola de color beige. El arma fue secuestrada preventivamente para determinar su procedencia y situación legal.

Del procedimiento también participaron efectivos de Bicipolicías y personal policial de apoyo, mientras que el Centro de Operaciones Policiales y autoridades de la División Motorizada supervisaron las actuaciones. Por disposición judicial, tanto la mujer como el hombre fueron trasladados a una dependencia policial.

Además, la Policía del Neuquén secuestró la cartera y el arma hallada. Los dos sospechosos quedaron a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación.