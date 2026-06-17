Robaron una camioneta petrolera en un yacimiento de Centenario: la Policía lanzó un operativo de búsqueda

Una camioneta perteneciente a una empresa petrolera fue robada este martes dentro del yacimiento Aguada del Lagio, ubicado en la localidad de Centenario. La Policía de Neuquén desplegó un amplio operativo para intentar dar con el vehículo y los autores del hecho.

El robo fue advertido cerca de las 12.55, cuando personal del predio donde opera la firma IPE Energía S.A. detectó la ausencia de la unidad sustraída. Se trata de una Toyota Hilux blanca, dominio AE-884-FH, propiedad de la empresa.

Tras la denuncia, el Departamento Centro de Operaciones Policiales emitió una orden de ubicación y secuestro del rodado, lo que activó de inmediato las tareas de búsqueda en distintos puntos de la región.

En el caso tomó intervención la Comisaría 52, cuyos efectivos iniciaron rastrillajes y avanzan con una investigación para establecer cómo se produjo el robo e identificar a los responsables.

Desde la fuerza provincial solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier dato sobre el paradero de la camioneta sea informado a la Comisaría 52, al teléfono (299) 4896999.