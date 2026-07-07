Un nuevo impacto en una esquina que ya acumula antecedentes

La mañana del martes volvió a complicarse en uno de los cruces más transitados del oeste de la ciudad. Cerca de las 8, un Volkswagen Gol y una unidad de COLE de la línea 27 protagonizaron un choque en la intersección de Avenida del Trabajador y Manuel Rodríguez, en plena traza del Metrobús.

El impacto provocó importantes demoras en los carriles que avanzan hacia el oeste. El colectivo quedó detenido sobre el carril exclusivo mientras se realizaban los trámites con el seguro y se organizaba el traslado de los pasajeros a otra unidad para que pudieran continuar el viaje.

De acuerdo con la información recabada por Juan Pablo Andréz, desde el lugar para AM550, el chofer descendió inmediatamente para asistir a la conductora del automóvil.

A pesar del fuerte golpe que recibió el Gol en el sector delantero del lado del conductor, no fue necesaria la intervención del SIEN porque no hubo personas lesionadas.

El choque provocó demoras en Avenida del Trabajador mientras los pasajeros fueron trasladados a otra unidad. Fotos: Prima Multimedios

La maniobra que terminó en el choque

En el lugar existe un semáforo que regula el cruce entre el tránsito particular y el carril exclusivo del transporte público.

Según pudo reconstruirse en el lugar, la conductora del Volkswagen Gol reconoció que realizó una maniobra equivocada cuando atravesó la intersección.

"La mujer del Gol reconoció que se mandó mal, pero que cuando se dio cuenta ya tenía el cole encima", informó Juan Pablo Andréz en su despacho para La Segunda Mañana, por AM550.

Mientras avanzaban las actuaciones correspondientes, personal de la empresa realizó el trasbordo de los pasajeros para normalizar el servicio.

En marzo de 2025, una mujer embarazada chocó en el mismo cruce y terminó impactando contra un semáforo.

Un sector que ya había dado señales de alarma

El choque de este martes no es un hecho aislado. La esquina de Avenida del Trabajador y Manuel Rodríguez ya había quedado en el centro de la atención durante marzo de 2025, cuando una mujer embarazada protagonizó un violento siniestro con un colectivo y terminó impactando contra un semáforo. Como consecuencia del fuerte golpe fue trasladada al Hospital Heller para su evaluación.

Pocos días después volvió a registrarse otro accidente en el mismo sector, reforzando una secuencia de episodios que desde entonces mantienen a ese cruce entre los puntos más conflictivos de la circulación en la ciudad.

Quienes transitan habitualmente por la zona señalan que el ingreso y egreso desde los barrios del norte, combinado con el carril exclusivo del Metrobús y la presencia del semáforo, exige extrema atención para evitar maniobras que pueden terminar en nuevos choques.

Días después de ese siniestro, otro accidente volvió a encender las alarmas sobre la peligrosidad de la intersección.

Tránsito afectado durante la mañana

El siniestro obligó a reducir la circulación mientras permanecían el colectivo detenido y el automóvil siniestrado sobre la calzada.

Con el trasbordo de los pasajeros y el avance de las actuaciones, el servicio comenzó a normalizarse, aunque durante varios minutos se registraron largas filas de vehículos en una esquina que, una vez más, volvió a convertirse en escenario de un choque que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

El móvil en vivo desde el lugar del hecho