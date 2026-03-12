El mismo cruce, otra vez escenario de un choque

Un nuevo choque volvió a ocurrir en el oeste de la ciudad de Neuquén, en el mismo cruce donde días atrás se registró un siniestro similar que terminó con una mujer trasladada al hospital.

El hecho ocurrió pasadas las 22 en la intersección de Avenida del Trabajador y Manuel Rodríguez. Intervino personal de Tránsito luego de la colisión entre un automóvil y un colectivo del sistema COLE.

La jefa de la división Tránsito de Neuquén, Andrea Solano, explicó en una entrevista con Mejor Informado que el hecho involucró a “un Peugeot 208 conducido por masculino de 31 años y un colectivo de la empresa COLE conducido por masculino de 25 años”.

La maniobra que terminó en choque

Según detalló Solano, el auto circulaba por Avenida del Trabajador en dirección oeste. Al llegar al cruce con Manuel Rodríguez intentó girar hacia la izquierda para continuar su recorrido hacia el sur.

En ese momento se produjo el impacto con el colectivo, que también transitaba hacia el oeste por la misma avenida.

“El vehículo de menor porte circulaba por Avenida del Trabajador hacia el oeste, y en la intersección con Manuel Rodríguez hizo una maniobra para girar a la izquierda y continuar su viaje hacia el sur, y ahí choca contra el colectivo”, explicó.

Tras el impacto, el Peugeot 208 terminó contra el semáforo del cruce.

Sin heridos, pero con intervención de tránsito

Pese a la violencia del choque, no hubo personas heridas y no fue necesaria la intervención de personal de salud.

Desde Tránsito realizaron controles a los conductores. “Se hizo test de alcoholemia y dio negativo para ambos conductores", indicó Solano.

Además, personal especializado realizó pericias sobre ambos vehículos para incorporarlas al trabajo del gabinete que interviene en el hecho.

Un antecedente reciente en el mismo lugar

El choque volvió a poner el foco sobre ese cruce del oeste neuquino. Hace menos de una semana ocurrió un episodio prácticamente igual.

“Hubo un hecho parecido, el día 7, hace menos de una semana, en el mismo cruce. Fue prácticamente igual, era un auto que intentó girar a la izquierda. Una embarazada que fue trasladada al Heller y que no tuvo consecuencias”, señaló Solano.

Todo quedó filmado

Las cámaras de seguridad de una vivienda registraron con precisión todo el hecho, por lo que se espera que haya una definición concreta en cuanto a la legalidad de la maniobra.

En el video queda evidenciado el momento exacto en que el COLE circula por su carril exclusivo y el automóvil invade el mismo y resulta alcanzado por el vehículo de mayor porte y termina chocando contra el semáforo.

La maniobra que genera riesgo

Según explicó la jefa de Tránsito, en ese punto de la avenida no está habilitado el giro a la izquierda.

“No están habilitados a girar a la izquierda, pero tampoco se indica que no se puede hacer. Se entiende que el Metrobus tiene carril exclusivo y, en caso de girar, se corre riesgos”, sostuvo.

También indicó que en el lugar existe señalización, aunque no resulta clara. “En el semáforo hay un cartel que no está muy claro, tal vez antes hubo allí un cartel que indicaba”, agregó.