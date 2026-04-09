El abogado del Club Alemán de Mendoza, Alejandro Moreno, se refirió a la denuncia por abuso sexual en el marco de un “bautismo de bienvenida” y reconoció que “lo que pasó no fue algo normal” dentro de la institución. El episodio habría ocurrido el 20 de abril de 2023, durante un ritual de iniciación vinculado al equipo de hockey, lo que derivó en una presentación judicial por parte de una jugadora.

Tras conocerse la denuncia, el club dispuso la suspensión preventiva de diez jugadoras, aunque la medida fue revertida días después ante el reclamo de las familias, que señalaron la falta de derecho a defensa.

Según explicó Moreno, la institución actuó al poner el caso en conocimiento de la Justicia y prohibir de inmediato este tipo de prácticas, aunque optó por una comunicación interna dirigida a los socios.

Desde el club insistieron en que este tipo de situaciones no formaban parte de las prácticas habituales, donde los “bautismos” solían limitarse a acciones simbólicas como bromas o juegos.

En medio de la polémica, las jugadoras denunciadas continúan entrenando, mientras la institución remarcó que no le corresponde juzgar responsabilidades, sino acompañar el proceso judicial.

Por su parte, la causa avanza con distintas posturas legales. La calificación de abuso sexual simple agravado podría implicar penas de entre 3 y 10 años de prisión, aunque las defensas ya anticiparon cuestionamientos.