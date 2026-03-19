Una denuncia anónima puso en marcha una investigación silenciosa que terminó con un golpe concreto contra un kiosco narco en Cipolletti: la Policía de Río Negro allanó una vivienda del barrio Obrero B, secuestró 357 gramos de marihuana fraccionada, cinco plantas de gran tamaño y detuvo a dos personas que ahora enfrentan una causa federal por drogas.

Todo arrancó con un dato que, en apariencia, era uno más. Sin embargo, el movimiento extraño de personas entrando y saliendo de la casa llamó la atención suficiente como para activar las alertas. A partir de ahí, los investigadores comenzaron a moverse con cautela. Durante 30 días siguieron cada paso, observaron rutinas y fueron armando el rompecabezas que terminó confirmando lo que muchos sospechaban: puertas adentro funcionaba un punto de venta de droga a pequeña escala.

Pero lo más impactante vino después. Con la orden judicial en la mano, el personal de Toxicomanía, acompañado por el grupo especial COER, irrumpió en la vivienda. Y no era un simple aguantadero. En el lugar encontraron marihuana ya dividida en dosis, lista para circular en el barrio, y cinco plantas de cannabis que no pasaban desapercibidas: medían entre 2,30 y 3,40 metros.

Ese dato no es menor. Se estima que una planta de cannabis de unos 2,5 metros puede producir hasta 3 kilos de cogollos. Traducido: el cultivo detectado tenía potencial para generar una cantidad significativa de droga, muy por encima de lo que suele verse en casos de narcomenudeo doméstico.

Además, durante el procedimiento se incautaron varios teléfonos celulares. Y acá puede estar la clave de lo que viene. Esos dispositivos serán analizados en detalle, ya que podrían revelar cómo se manejaba la red de contactos, quiénes compraban, quiénes proveían y hasta qué alcance tenía el circuito de venta en la zona.

Por otra parte, en la vivienda fueron identificados un hombre de 47 años y una mujer de 51, quienes quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal. Ahora, la investigación sigue abierta y no se descarta que aparezcan nuevos nombres o conexiones a partir del contenido de los celulares.