Un sorprendente procedimiento policial en una remota isla del río Negro, a unos 7 kilómetros de Lamarque, dejó al descubierto una plantación ilegal de cannabis sativa de gran escala, perfectamente camuflada entre la vegetación. En total, se secuestraron 55 plantas de gran porte, algunas de casi 3 metros de altura, y más de 15 kilos de cogollos listos para su comercialización. El operativo terminó con un hombre detenido y el desmantelamiento completo del predio.

Pero lo que más llamó la atención no fue solo la cantidad de droga. Según pudo reconstruir www.mejorinformado.com este medio, el lugar estaba cuidadosamente elegido: una isla aislada, de difícil acceso, rodeada por la corriente del río y cubierta por una vegetación espesa que hacía prácticamente imposible detectar lo que se escondía en su interior. Para llegar, incluso, los efectivos debieron trasladarse en lancha.

En ese contexto, al internarse en el terreno, los uniformados comenzaron a notar irregularidades entre los arbustos. Fue entonces cuando apareció la plantación: hileras de cannabis sativa creciendo de manera uniforme, con alturas que iban desde los 2 hasta casi 3 metros, lo que evidencia un cultivo avanzado y controlado.

Sin embargo, el hallazgo no terminaba ahí. A pocos metros, ocultos entre la maleza, había tres sectores acondicionados para el secado de los cogollos. Allí, los efectivos encontraron una importante cantidad de flores ya cortadas, que arrojaron un peso total de más de 15 kilos. Todo indicaba que la producción estaba en plena etapa de cosecha y procesamiento.

Además, en el corazón de la isla, los policías detectaron una precaria garita de madera desde donde se controlaba la seguridad del predio. Aunque rudimentaria, en su interior había elementos que evidenciaban presencia humana reciente. Como si fuera poco, también se encontró un arma casera tipo trampa, colocada estratégicamente sobre un árbol, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar estaba vigilado y preparado para evitar intrusos.

Finalmente, mientras se mantenía la custodia del sector, un hombre se acercó al lugar. Su actitud generó sospechas y, tras intentar retirarse sin autorización, fue interceptado por el personal policial. Por disposición judicial, quedó detenido y se le inició una causa por infracción a la .

La Justicia Federal de Roca tomó conocimiento y abrió una causa por producción, distribución y venta de drogas.