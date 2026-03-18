Un operativo certero terminó con la caída de un punto de venta de droga en Villa Regina: padre e hijo, de 54 y 31 años, fueron detenidos tras comprobarse que utilizaban una supuesta carnicería como pantalla para comercializar cocaína en el barrio 25 de Mayo.

Todo se desencadenó después de semanas de tareas silenciosas. Los investigadores siguieron movimientos, cruzaron datos y observaron un flujo constante de personas que no encajaba con la actividad de un comercio común. Así, poco a poco, la sospecha empezó a tomar forma hasta transformarse en una certeza incómoda: detrás del mostrador no solo se vendía carne.

Según se pudo reconstruir, la vivienda ubicada sobre calle Bariloche funcionaba como un verdadero centro de expendio. La fachada era prolija, casi rutinaria, pero en el fondo se movía un circuito ilegal que violaba la ley de drogas. Esa doble cara fue clave para sostener el negocio durante un tiempo, hasta que la lupa de los federales se posó sobre el lugar.

Con las pruebas reunidas, la Justicia dio luz verde y el allanamiento se ejecutó sin margen de error. Fue ahí cuando la escena cambió por completo. Los uniformados ingresaron y encontraron casi medio kilo de cocaína lista para ser fraccionada, además de una balanza de precisión, celulares y más de medio millón de pesos en efectivo.

Pero eso no fue todo. También se secuestraron elementos utilizados para preparar las dosis y documentación que ahora será clave en la causa. Finalmente, los dos hombres quedaron detenidos y a disposición de la Justicia Federal. El golpe no solo desarticuló el lugar, sino que dejó al descubierto una modalidad que preocupa: negocios de apariencia común que esconden actividades ilegales en plena zona urbana.