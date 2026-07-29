Una denuncia anónima fue el punto de partida de una investigación que, tras cuatro meses de seguimiento, terminó con un amplio operativo en Cipolletti. Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en seis viviendas de los barrios 1200 Viviendas, Don Bosco y la toma La Esperanza, donde fueron secuestradas distintas cantidades de cocaína, marihuana y metanfetaminas, además de armas de fuego, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes. Varias personas quedaron vinculadas a una causa por infracción a la Ley 23.737.

La pesquisa comenzó a partir de información reunida por efectivos especializados, pero tomó un impulso decisivo cuando se incorporaron denuncias anónimas realizadas a la línea 0800-3334124 A partir de esos datos, los investigadores reconstruyeron los movimientos de los sospechosos y reunieron las pruebas necesarias para solicitar las órdenes de allanamiento ante la Justicia Federal.

Con ese respaldo judicial, los procedimientos se desplegaron de manera simultánea en distintos sectores de la ciudad. Los domicilios intervenidos estaban ubicados en tres zonas diferentes de Cipolletti, un dato que alimenta la sospecha de que la actividad investigada no se concentraba en un solo punto, sino que se trata de una red que se extiende a varios barrios.

Durante las requisas apareció un importante volumen de elementos relacionados con la causa. Los investigadores secuestraron más de 2,7 millones de pesos en efectivo y dólares, además de cantidades de marihuana, cocaína compacta y más de 100 gramos de metanfetaminas. También encontraron balanzas de precisión, una contadora de dinero, más de 15 teléfonos celulares y otros objetos que ahora serán sometidos a pericias.

En los inmuebles también fueron encontradas dos armas de fuego calibre 22, una larga y otra corta, ambas con la numeración suprimida, además de una tumbera. Ese descubrimiento derivó en que tres personas también fueran notificados por delito de encubrimiento y tenencia ilegal de armas de fuego.

Mientras avanza la causa, todas las personas consideradas como principales investigadas fueron trasladadas a la Delegación de Toxicomanía para ser notificadas formalmente de la imputación.

La investigación quedó bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal Federal de General Roca y continuará con el análisis del material secuestrado para determinar el alcance de la organización y establecer si existían otros puntos de distribución de droga en la región.