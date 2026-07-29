Un Fiat Cronos que era buscado por la Justicia desde principios de 2024 fue detectado cuando circulaba por la Ruta Provincial 65 y terminó secuestrado dentro de Cipolletti. La alerta surgió a partir de un lector de patentes que identificó el vehículo cuando ingresaba a la ciudad, lo que dio inicio a un seguimiento que concluyó con un operativo policial y la intervención judicial correspondiente.

Todo comenzó cerca del mediodía, cuando el sistema detectó el paso del automóvil por uno de los accesos más transitados de la denominada Ruta Chica. La patente coincidía con un pedido de secuestro vigente emitido por un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires más de dos años antes, por lo que de inmediato se puso en marcha un operativo para evitar que el vehículo desapareciera entre el tránsito urbano.

Mientras el Cronos avanzaba hacia el centro de Cipolletti, el recorrido fue seguido de manera permanente. Los movimientos del automóvil eran informados en tiempo real por el 911 RN Emergencias a los efectivos desplegados en la ciudad, que comenzaron a cerrar el cerco para interceptarlo antes de que abandonara la zona.

Finalmente, el operativo llegó a su desenlace en la intersección de Roca y Sáenz Peña. Allí, los policías de la Comisaría 4° lograron detener la marcha del vehículo y procedieron a identificar a quien estaba al volante, un hombre mayor de edad. Luego de corroborar que el requerimiento judicial continuaba vigente, el procedimiento avanzó sin contratiempos.

Como consecuencia, el Fiat Cronos fue secuestrado y trasladado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia que había solicitado la medida. En paralelo, el conductor fue notificado del inicio de las actuaciones judiciales vinculadas con el caso.