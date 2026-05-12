La División Delitos Ambientales de la Policía de Neuquén rescató un perro en grave estado de desnutrición tras un allanamiento realizado en el marco de una investigación por actos de crueldad animal, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales.

El caso comenzó con una denuncia ingresada a través de la aplicación AMVOZ, donde se alertaba sobre un perro de pelaje blanco con evidente delgadez y falta de cuidados básicos. Antes del allanamiento, personal de Bienestar Animal de la Municipalidad ya había inspeccionado el lugar y notificado a los responsables sobre la necesidad de garantizar condiciones adecuadas de alimentación, hidratación y resguardo. Como la situación de abandono persistió, la Fiscalía solicitó una orden de allanamiento, que la Justicia autorizó.

El operativo se concretó el 8 de mayo con participación conjunta de efectivos policiales y personal municipal. Durante el procedimiento rescataron al animal, un macho mestizo de color blanco, que fue examinado por un veterinario, quien constató signos avanzados de desnutrición.

El perro fue entregado bajo guarda judicial a un adulto responsable para su tránsito y recuperación.