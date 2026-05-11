Una historia emociona a Santa Fe tras la novedad de un vecino que encontró a su perro Roco luego de dos días de búsqueda. Mariano Regonat había difundido distintos pedidos de ayuda a través de Facebook y finalmente logró reencontrarse con el animal durante una recorrida por un camino de tierra en la provincia.

El momento quedó registrado en un video que luego compartió en redes sociales y rápidamente se viralizó. "Me siento feliz", aseguró en el posteo en el que agradeció por la ayuda que recibió en el proceso.

La búsqueda comenzó este jueves, cuando Regonat publicó un mensaje pidiendo ayuda por su mascota que se había perdido. "Se me extravió mi perro color marrón con collar amarillo", escribió junto a dos fotos del animal y un número de contacto para recibir información.

Las horas y los días pasaron y el hombre volvió a compartir su búsqueda. En otra publicación compartió una imagen del santo San Roque y le pidió ayuda para encontrarlo.

En varios de los posteos que realizó Regonat durante los días de búsqueda, contó que le diferentes personas le escribían para avisarle que Roco había sido visto en determinado sector y que se dirigía hacia allí para intentar encontrarlo.

"Me avisaron que anda por zona rural de Avellaneda oeste y Moussy o por la zona de la procesadora de Pividori por la calle 101. Si alguien lo ve por favor avisen", marcó.

Finalmente, el milagro ocurrió y el reencuentro se dio este viernes después de las 15, cuando el hombre recorría caminos rurales de la zona. Según mostró luego en un video publicado en Facebook, alcanzó a distinguir a lo lejos la silueta del perro y reconoció inmediatamente el collar amarillo. Mientras tocaba bocina desde el auto, comenzó a grabar con el celular.

En el video compartido, se ve el momento en el que el perro identifica el vehículo, cruza el camino de tierra y corre hacia su dueño. Apenas se abre la puerta, Roco se tira encima de su dueño y comienza a lamerlo.

Horas más tarde, Regonat publicó otra grabación de Roco ya en su hogar nuevamente, mientras jugaba subido a un árbol. Tras el reencuentro, el hombre agradeció a quienes colaboraron durante la búsqueda. Subrayó la participación de una vecina de la zona en la que finalmente estaba el can y a la comunidad de Mandiyú Avellaneda Oeste por enviarle información sobre el paradero de su mascota.